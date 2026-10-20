Avance | Paola y Miguel descubren que sus parejas ya han tenido sexo con su tentación: "¡No voy a ver esto!"

Después de ver las imágenes para Náyades en una nueva hoguera de las chicas y el enfado de esta al ver cómo se está comportando Nacho con Paula, continúa la hoguera para el resto de sus compañeras y la de los chicos en el próximo programa de ' La isla de las tentaciones 11 ' y aquí puedes adelantarte a lo que te espera con este avance .

Llegan unas hogueras muy complicadas

Gema descubrirá lo que ha pasado con Nataly y cómo pueden estar cambiado las cosas respecto a Rubén en la otra villa: "Jódete. Ah, venga ahora le va a tentar Nieves". Mientras Paula escuchará unas duras palabras de Kico y cómo ella se confiesa sobre Fran: "Todo el mundo me dice que me cambia la cara".

Mientras Paola vivirá uno de sus momentos más complicados al descubrir que Sergio ya ha dado un paso más y ha tenido sexo con Irini: "Le he estado dando muchas vueltas a lo que hacer con él porque realmente le quiero".

Y ya en la hoguera de los chicos, otro que descubrirá que su pareja ya se ha acostado con su tentador favorita, será Miguel al ver las imágenes de Juanpi con Mara, lo que le provocará un gran llanto y buscará apoyo en Sandra Barneda: "No voy a ver eso".