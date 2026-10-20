La isla de las tentaciones 20 octubre 2026

Un dron lleva a Mara el pijama que le regaló a Miguel y la reacción de todas las chicas y solteros en 'Villa montaña' lo pueden ver los chicos desde la villa, por primera vez en 'La isla de las tentaciones'

Cuando lo pasaban bien en la fiesta, los chicos no podían imaginarse que, acompañado del fuerte sonido de la alarma, Sandra Barneda iba a entrar por sorpresa en 'Villa playa' con una información muy importante que contarles y que iba a ocurrir algo sin precedentes en 'La isla de las tentaciones'. Con todos los chicos y las solteras ya en el jardín, un dron llegaba hasta este lugar y la presentadora les explicaba lo que estaba ocurriendo: "Estoy aquí porque vais a poder mandar un mensaje en este mismo instante a una de vuestras chicas, un mensaje en forma de objeto que se llevará el dron a 'Villa montaña', pero solo uno de vosotros va a poder hacerlo". Miguel manda un mensaje a Mara con el dron: el pijama que le regaló con su cara Los chicos tenían un minuto para decidir quién de ellos iba a tener esta oportunidad y Miguel tomaba la palabra: "Me gustaría mandar la camiseta del pijama de Mara y que se de cuenta de que, igual que ella no piensa en mí, yo voy a empezar a disfrutar de mi experiencia y si se lo quiere poner a Juanpi para dormir, seguramente va a estar guapísimo". Algo con lo que todos estaban de acuerdo: "Es la mejor opción".

Era Miguel el que se lo explicaba a Sandra Barneda: "Voy a ser yo, Mara me hizo un pijama con su cara, ha tardo 48 horas en olvidarse de su pareja y en fallarme, no sé si será un récord, pero si no lo ha rozado, entonces creo que ese pijama no me pertenece". El que pensaba que a ella no cree que le fuera a doler mucho, pero lo hacía para mandarle un claro mensaje: "Ha dicho que no pensaba en mí, yo la quiero mucho, pero ahora voy a empezar a quererme yo, si ella mira por ella, yo voy a mirar por mí". Tras esto, le entregaba el pijama lleno de caras de Mara, el que Sandra Barneda agarraba al dron para que este se lo llevase a la otra villa, pero antes de marcharse la presentadora tenía algo importante que decirles a los chicos: "Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' vais a tener la oportunidad de ver en directo cómo el pijama llega a 'Villa montaña' y cómo vuestras parejas reaccionan en directo".

Y así era. En la villa de las chicas la llegada del dron con esta prenda interrumpía la fiesta, lo que dejaba a Mara en 'shock' y muy enfadada: "No sé, qué pretendes, ¿cortar el rollo? Si quieres vivir en la misma mentira de siempre pues hazlo. Para rayarme y que cambie lo que estoy haciendo, pues no, es lo que hay. Quiere cortarme las alas". "Cortar el rollo, está claro es que no dejarla ser ella es no dejarla ser infiel. No cambies, si no lo vas a hacer en la vida", era la reacción de Miguel al ver la reacción de su pareja, el que quería dejar claro lo que pensaba: "Me da vergüenza que siempre se excuse en que no le dejo ser ella, yo lo único que he intentado corregir es todas las cosas que les ha hecho a sus exnovios a los que ha fallado por eso con 22 años has tenido seis novios. No dejarte ser tú no, no dejarte ser mala novia porque no me lo merezco, pero aún así lo ha sido". El enfado de los chicos al ver las reacciones de sus parejas