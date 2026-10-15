La isla de las tentaciones 16 octubre 2026

Ante los reproches y críticas que recibía en ‘El debate de las tentaciones’, Rubén explicaba algo que desconocíamos de los orígenes de su relación con Gema

Manuel ponía contra las cuerdas a Rubén en ‘El debate de las tentaciones’ preguntándole si las imágenes que habíamos visto con Nataly no suponían una infidelidad para él y el aludido se defendía contando algo que, hasta el momento desconocíamos y que podía cambiar la historia de la pareja…

Rubén hace frente a las críticas en ‘El debate de las tentaciones’ “Me parece que los tienes cuadrados”, reprochaba Manuel a Rubén y es que no entiende que le diga a su novia que no ha hecho nada cuando ya había sobrepasado muchos límites con Nataly. “Eres hipocresía y falsedad, dices mentiras y te las crees tú mismo”, le acusaba. “Yo no me he acostado con ella”, se defendía Rubén pero Manuel insistía: “¿Lo que tú estás haciendo no es infidelidad? ¿Te gustaría ver a tu novia encima de un tío galopando? ¿Eso no son cuernos?”

“No es la primera vez que Gema me ve comerme la boca con una chica y yo a ella lo mismo”, se defendía Rubén y dejaba a todo atónitos. Es más, daba más detalles explicando que sucedió al principio de la relación y “durante un breve tiempo”. La reacción de Sandra Barneda La cara de Sandra Barneda escuchando a Rubén lo decía todo: “Me voy a poner seria, es la primera vez, no lo habéis contado ni en el casting ¿Hacíais intercambio de parejas? Me he quedado loca”, confesaba.

Sin embargo, Rubén negaba: “No, era satisfacer unas necesidades”. Al parecer, incorporaban a otras chicas, nunca a chicos, en momentos muy puntuales y era una decisión de mutuo acuerdo.