Durante el último 'Debate de las tentaciones' que se ha emitido en Mediaset Infinity, Chari, madre de Gema, ha protagonizado un momento de tensión con Rubén , pareja de Gema, que no ha pasado para nada desapercibido. Una Chari que ha rechazado nada más entrar el saludo de Rubén , según ella, porque prefería hablar antes ciertas cosas. Todo esto tras un intenso espejo entre Rubén y Gema -que pudimos ver hace escasos días en Telecinco- que nos dejó a todos pegados a la pantalla.

Pues bien, la madre de Gema no ha tardado en dirigirse a este y pronunciar las siguientes tajantes palabras: "No te voy a consentir jamás que vuelvas a hacerte la víctima y que le eches la culpa a mi hija. No te lo voy a permitir, porque tú eres el culpable de todo".

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones 11', ha intervenido para calmar un poco la tensión, intentando comprender por qué ha entrado así al plató. "Le quería a rabiar. Lo he tratado como a un hijo. Y que ahora haga lo que está haciendo con mi hija... la he visto derrotada, 'muerta'". Rubén se ha justificado asegurando que tampoco ha podido hacer nada y Chari se ha mostrado contundente: "Deberías de haber hecho lo que dijiste que ibas a hacer".

El enfrentamiento entre Chari y Rubén en 'El Debate de las tentaciones' se ha sucedido, con Chari reprochándole lo que ha hecho en República Dominicana y Rubén intentándole hacer ver a la madre de Gema que esta tampoco se ha quedado atrás.

El programa ha dado paso a unas imágenes en donde se ve el duro encuentro que protagonizaron ambos en la hoguera (Rubén y la madre de Gema) y que pudimos ver en Telecinco, lo que todavía ha elevado más la tensión entre ellos. "¿Sabes la diferencia? Que yo voy en piloto automático y tu hija está conectando emocionalmente con él (Javi)", ha dicho Rubén.