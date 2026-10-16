Paula Colubi, tentadora de 'La isla de las tentaciones 11', ha estado en el último 'Debate de las tentaciones', que se ha emitido al completo en Mediaset Infinity, y ha contado cómo está viviendo esta segunda experiencia para ella en República Dominicana, donde -asegura- está siendo todo mucho más "intenso", además de dar más detalles de cómo fue su relación con Nacho antes de entrar a 'LIDLT 11'.
La natural de Madrid irrumpió en la primera ceremonia de collares y salió a la luz su historia pasada con Nacho. No obstante, en Villa Playa la cosa cambió y desde el primer momento conectó con Kico, aunque en los últimos días ha vuelto a tentar a Nacho.
Paula Colubi ha confesado que cuando vio a Nacho pensó que todo iba a ser "horroroso", pero el hecho de dejar las cosas claras desde el principio ha hecho que mantenga una relación muy estrecha con él dentro de la villa.
La tentadora ha reconocido que estaba "harta" de Kico: "Me trató fatal. Me tuvo dos días llorando", ha indicado, desvelando que la pareja de Paula "no tiene claros sus límites".
Además, Paula ha contado más detalles de cómo fue su relación con Nacho: antes de que este estuviera con Náyades, Paula y Nacho estuvieron cuatro meses "yendo y viniendo" y liándose, pero también con otros chicos y chicas, lo cual tampoco llegó a cerrar nada entre ellos.
"Yo a Nacho le hice daño, pero él también me hizo daño a mí", ha dejado claro Paula, arrojando todavía más luz a lo que tuvo con Nacho lejos de República Dominicana. "A mí Nacho sí que me ha gustado", ha apuntado, además de añadir que durante su experiencia le daba un poco de miedo acercarse a él por lo que pudiera pensar Náyades.