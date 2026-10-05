La isla de las tentaciones 05 octubre 2026

Las historias que tuvieron en el pasado todavía persiguen a los participantes de 'La isla de las tentaciones', por lo menos así sucede con Paula Colubi y Nacho

Cada edición de 'La isla de las tentaciones' es diferente y, aunque algunos de los rostros que veamos entre solteros o tentadores sean los mismos, las experiencias que viven todos en las villas son completamente distintas, haciendo que los espectadores puedan disfrutar de lo que sucede en pantalla como si nunca antes hubieran visto el programa. De hecho, contar con estos 'repetidores' le añade un extra de emoción al programa. Por una parte están los solteros y solteras VIP, que regresan de nuevo al programa, a veces para cumplir el mismo papel y otras para probar un nuevo rol. Ellos ya han pasado por República Dominicana y vivido la experiencia, normalmente como tentadores y tentadoras, pero también pueden haber sido participantes de otras ediciones que acudieron junto a sus parejas y que, después de haberse dejado tentar, han decidido convertirse en la tentación. En otras ocasiones, además, tienen un vínculo con algún participante de la nueva edición.

Esto es lo que sucede con Nacho de Borbón y Paula Colubi, quienes no se conocieron en 'La isla de las tentaciones', pero ya tuvieron un romance antes de comenzar esta aventura, a la que Nacho llega completamente enamorado de Náyades y dispuesto a poner su amor a prueba. El paso de Paula Colubi por 'LIDLT 7' Puede que algunas personas no recuerden a Paula Colubi y lo cierto es que no sería raro porque cuando participó en la séptima edición de La isla de las tentaciones estaba muy cambiada físicamente, en ese momento era rubia. Llegó con muchas ganas, presumiendo de ser capricornio y entender de cuernos, también supo no tomarse a sí misma demasiado en serio.

En redes sociales comentó su paso por el programa riéndose de sus meteduras de pata (como cuando tartamudeó durante su presentación) o señalando que su momento más icónico fue usar protector solar todo el tiempo. Consiguió crear una bonita comunidad en redes, pero en el amor no le fue tan bien. Intentó seducir a Niko, que en ese momento también estaba siendo seducido por Tamara. El joven no podía decantarse solo por una y al final no escogió a ninguna. En la hoguera final se marchó de la mano de su pareja, Ruth. Era el propio Niko el que pedía la hoguera de confrontación después de que le sancionaran sin ver imágenes de su pareja por saltarse las normas. En el espejo no está permitido hablar y él lo hizo. Las consecuencias fueron estas y le desestabilizó tanto que sintió la necesidad de ver a su pareja y hablar las cosas directamente con ella. Fue el final de ambos en el programa, pero también de su posible idilio con Paula. Así fue la relación de Paula Colubi y Nacho de Borbón Paula no encontró el amor en esa isla, pero sí que lo encontró junto a un isleño, porque Nacho de Borbón acababa de regresar de 'Supervivientes' cuando se conocieron y comenzaron un romance. No llegaron a confirmar su relación porque no llegó a ser una relación como tal (de hecho, en mtmad, Nacho señalaba que solo había tenido dos relaciones serias antes de Náyades y ninguna era con Paula).