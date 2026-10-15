Sandra Barneda se sorprende con el cambio de actitud de Rubén: “¿Estás intentando limpiar tu imagen?"

La isla de las tentaciones 16 octubre 2026

Rubén ha hecho autocrítica en 'el debate de las tentaciones' sobre su paso por República Dominicana para poner a prueba su amor con Gema y la presentadora ha reaccionado al escucharle.

Rubén se ha sentado en el plató de 'el debate de las tentaciones' donde ha hecho frente a todo lo que pasado en su paso por 'La isla de las tentaciones 11' hasta ahora que ya se ha dado su intenso encuentro con Gema frente al espejo y ha respondido a las críticas que algunos de los colaboradores tenían que hacerle, algo que ha llamado la atención de Sandra Barneda.

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' aseguraba estar nervioso y que quería poder explicarse, pero la cosa empezaba intensa. Su primer cara a cara con Naomi provocaba mucha tensión entre ellos y que un comentario de él cabrease mucho a la colaboradora: "Como me vuelvas a decir algo así la vamos a tener". Y explicaba cómo se ha sentido en esta prueba de amor y el motivo por el que se dejó llevar con Nataly: "Al principio de mis relaciones hasta que no he confiado al cien por cien he hecho lo que me ha dado la gana, todo nacía de la desconfianza, al llegar a la villa y ver las amenazas que me había hecho ella y me encontrara ese tipo de comentarios hizo activar toda mi desconfianza y por eso actúe como lo hice".

El que hacía autocrítica de cómo se ha comportando en el programa: "Me doy cuenta de que he vivido como en una realidad paralela e igual exageré todos los comentarios que estaba haciendo ella y me sirvieron de motivo para desencadenar todo lo demás". Asegurando que se pasó con los comentarios sobre Gema como los de llamarle mantenida: "Me tenía que haber pegado un punto en la boca". Y al observar la actitud de Rubén, Sandra Barneda le pedía algo: "¿Estás intentando limpiar tu imagen? Yo no puedo creerme que seamos tan distintos en la isla que aquí, hay algo que es una parte de aprendizaje, pero todo ahora de me equivoqué, estaba en una burbuja... yo no quiero que te limpies la imagen, sé que por la caña que te están metiendo puede ser la actitud más fácil, pero lo que quiero que, por eso fuisteis a 'La isla de las tentaciones' que es una experiencia muy complicada, que sigáis siendo valientes aquí y no sé si estás siendo del todo sincero".