Miguel se ha enfrentado a una nueva hoguera de 'La isla de las tentaciones 11' un tanto diferente. Hay que recordar que la todavía pareja de Mara viene de una última hoguera en donde el sufrimiento le golpeó por completo. Pues bien, esta última hoguera para él no ha sido menos, con el añadido de una inesperada y sorprendente petición a Sandra Barneda.
Pero antes de eso, Miguel ha tenido que ver en la tablet a Mara hablando una vez más de su relación: "Ese sentimiento con él no lo tengo. A Juanpi le hubiera dejado en mi habitación", confiesa Mara. Y, de nuevo, ha visto a Mara y Juanpi juntos, muy confidentes y de manera íntima en la habitación de ella, subiendo la temperatura de la villa.
Miguel se ha quedado al borde de las lágrimas y muy dolido con lo que ha visto, pero lo peor estaba por llegar. "Solamente veo guarreo y guarreo", ha dicho Miguel ante las nuevas imágenes que ha tenido que ver. Los juegos entre Mara y Juanpi son continuos y no cesan, y es algo que a Miguel le tiene más que desesperado. Y, una vez más, ambos acaban en la habitación de Mara.
Esta vez, Miguel no ha podido resistirse y ha roto a llorar, sobre todo, muy dolido por las palabras que dice Mara sobre Juanpi y sobre él, muy diferentes y con sentimientos totalmente opuestos.
Pero todavía ha habido más: Miguel ha visto al descubierto la escena de sexo de Juanpi y Mara en la piscina de Villa Montaña, algo que, como era de esperar, no le ha hecho absolutamente nada de gracia. Y no solo en la piscina: la escena de sexo se trasladaría también a la habitación. Aquí, el sufrimiento de Miguel ha sido mayúsculo, sin poder ver la tablet y totalmente cabizbajo.
En ese momento, Miguel ha acabado descompuesto y se ha ido directo a Sandra Barneda para darle un abrazo y buscar su refugio. "¡Qué duro!", se ha escuchado decir entre sus compañeros. En imagen, un Miguel roto por completo y una Sandra Barneda poniéndose en su lugar y apoyándole como nunca: "Descarga todo, que no se te quede nada".
"No me queda nada más por ver. Venir aquí semana a semana... cómo mantienen relaciones en la piscina. Necesito irme de aquí", ha dicho Miguel, momento en el que ha aprovechado para pedir a los cuatro vientos que necesita una hoguera de confrontación, algo que Sandra Barneda ha aceptado inmediatamente.
"Creo que es lo que necesitas y porque me lo estás pidiendo desde un corazón que creo que ya ha visto demasiado", ha dicho la presentadora. Dicho esto, Sandra Barneda ha recogido su petición y se lo trasladará a Mara. A partir de aquí, se abren varios escenarios, que pasan por la decisión de Mara de presentarse o no: "Si decide no presentarse, abandonará 'La isla de las tentaciones 11' inmediatamente y tú también podrás marcharte".