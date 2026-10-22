La isla de las tentaciones 22 octubre 2026

Si la primera hoguera fue devastadora para él, esta lo ha sido aún más. Miguel se ha quedado absolutamente destrozado al ver en las imágenes cómo Mara mantenía relaciones sexuales con Juanpi

Miguel se ha enfrentado a una nueva hoguera de 'La isla de las tentaciones 11' un tanto diferente. Hay que recordar que la todavía pareja de Mara viene de una última hoguera en donde el sufrimiento le golpeó por completo. Pues bien, esta última hoguera para él no ha sido menos, con el añadido de una inesperada y sorprendente petición a Sandra Barneda. Pero antes de eso, Miguel ha tenido que ver en la tablet a Mara hablando una vez más de su relación: "Ese sentimiento con él no lo tengo. A Juanpi le hubiera dejado en mi habitación", confiesa Mara. Y, de nuevo, ha visto a Mara y Juanpi juntos, muy confidentes y de manera íntima en la habitación de ella, subiendo la temperatura de la villa.

Miguel se ha quedado al borde de las lágrimas y muy dolido con lo que ha visto, pero lo peor estaba por llegar. "Solamente veo guarreo y guarreo", ha dicho Miguel ante las nuevas imágenes que ha tenido que ver. Los juegos entre Mara y Juanpi son continuos y no cesan, y es algo que a Miguel le tiene más que desesperado. Y, una vez más, ambos acaban en la habitación de Mara. Miguel descubre que Mara ha tenido sexo con Juanpi Esta vez, Miguel no ha podido resistirse y ha roto a llorar, sobre todo, muy dolido por las palabras que dice Mara sobre Juanpi y sobre él, muy diferentes y con sentimientos totalmente opuestos. Pero todavía ha habido más: Miguel ha visto al descubierto la escena de sexo de Juanpi y Mara en la piscina de Villa Montaña, algo que, como era de esperar, no le ha hecho absolutamente nada de gracia. Y no solo en la piscina: la escena de sexo se trasladaría también a la habitación. Aquí, el sufrimiento de Miguel ha sido mayúsculo, sin poder ver la tablet y totalmente cabizbajo.

El abrazo de Sandra Barneda a Miguel En ese momento, Miguel ha acabado descompuesto y se ha ido directo a Sandra Barneda para darle un abrazo y buscar su refugio. "¡Qué duro!", se ha escuchado decir entre sus compañeros. En imagen, un Miguel roto por completo y una Sandra Barneda poniéndose en su lugar y apoyándole como nunca: "Descarga todo, que no se te quede nada". "No me queda nada más por ver. Venir aquí semana a semana... cómo mantienen relaciones en la piscina. Necesito irme de aquí", ha dicho Miguel, momento en el que ha aprovechado para pedir a los cuatro vientos que necesita una hoguera de confrontación, algo que Sandra Barneda ha aceptado inmediatamente.