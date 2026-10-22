Avance | Una hoguera de confrontación, la llegada de las hogueras mixtas y un giro completamente inesperado

Tras vivir una nueva hoguera, Kico se viene absolutamente abajo y se desahoga entre lágrimas en Villa Playa. Las imágenes de Paula con Fran le han dejado muy tocado y busca en Neus el apoyo y consuelo que necesita.

La próxima entrega de ‘La isla de las tentaciones 11’ viene cargada de momentos que marcarán un antes y un después en la edición.

Donde caben dos, caben tres

Por si fuera poco, a estas alturas de la experiencia la atracción aprieta más que nunca, por lo que llegarán nuevas caídas en la tentación. Caídas totalmente inesperadas que dejarán a los propios protagonistas de la edición con la boca abierta. E incluso dobles: uno de los chicos aparece con dos solteras besándose en su cama.

A las lágrimas de Kico se sumarán también las de Sergio, que vivirá un bajón en Villa Playa; y las de Mara, que asegurará “no estar preparada” para reencontrarse con Miguel en la hoguera de confrontación. ¿Aceptará Mara volver a verse las caras con su pareja tras haber caído en la tentación con Juanpi?

Tensión en las hogueras mixtas

A todo esto, se suman las esperadísimas hogueras mixtas. Nacho y Kico compartirán hoguera con Paola y Gema, mientras que Náyades y Paula lo harán con Sergio y Rubén.

Todo esto y mucho más te espera en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’ que no te puedes perder.

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