Durante la visita de Nacho al plató, Sandra Barneda ha anunciado que había unas imágenes muy ‘hot’ de unos de los protagonistas de la edición. Acto seguido, la presentadora ha dado paso al vídeo que mostraba lo que había ocurrido en Villa Playa.

La nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ ha traído consigo un avance exclusivo que ha dejado a todos los presentes en plató con la boca abierta. Nuevas imágenes de Rubén con dos solteras marcarán un antes y un después en su paso por ‘La isla de las tentaciones 11’.

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En ellas se podía ver a Rubén besándose apasionadamente con Nieves en la piscina. Y es que, tras el abandono de Nataly precisamente por sentirse “en un triángulo amoroso”, el novio de Gema se ha dejado llevar con Nieves, con quien ya tuvo algo en el pasado.

Pero las imágenes no terminan ahí. Inmediatamente después, Rubén se besa con Andrea en el mismo momento y en el mismo lugar. Y lo que empezó en la piscina, continuó momentos más tarde en la cama.

El resto de la villa, alucinando

Rubén aparece en la cama de su habitación con la idea de echarse la siesta cuando, de pronto, las dos tentadoras entran en su cuarto dispuestas a compartir cama con él: “Una siestita los tres, ¿no?”, reacciona. Y, sin pensárselo dos veces, Nieves y Andrea se tumban junto a él, una a cada lado.

“¿Tú tienes frío?”, pregunta Nieves. “Yo estoy caliente”, añade Andrea. Y, mientras ellos comparten sus primeros momentos juntos en la cama, el resto de la villa cotillea detrás de la puerta alucinando con lo que está ocurriendo. “Yo prefiero dormir debajo de las sábanas”, apunta Rubén.

Así que, a partir de ese momento, los tres se tapan y comienzan a besarse protagonizando una escena, tal y como ha asegurado Sandra Barneda, de lo mas ‘hot’. Pero, para descubrir la secuencia al completo, habrá que esperar al próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’. ¡No te lo puedes perder!

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