Ante las críticas a Nataly por haberse marchado de la villa por la relación que mantenía con Nieves cuando realmente este estaba en 'La isla de las tentaciones 11' como condición de pareja de Gema, Sandra Barneda no ha dudado en decir unas palabras sobre el papel de las tentaciones que ha derivado en la complejidad del amor.

En la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' hay una batalla entre el amor y la tentación . Los solteros y las solteras se visten de tentación, eso significa seducir, si la tentación puede ir más allá del amor , el trabajo del otro es no caer en la tentación, lo tienen que hacer las parejas separadas y no caer en la tentación, esa es 'La isla de las tentaciones", decía Sandra Barneda.

"Sé que es el formato del programa es así, pero como persona jamás voy a empatizar con una tentadora que va a enrollarse con una persona con novia", reaccionaba Naomi y esto provocaba las opiniones en el plató, como la de Suso: "La responsabilidad será de quien tiene pareja".

Y aquí Sandra Barneda quería apuntar algo más: "Creo que el éxito de 'La isla de las tentaciones 11' es porque está hecho en República Dominicana, en un paraíso, pero la tentación está en todos los lados, tu te duchas por la mañana, sales por la calle, conoces a alguien, te tomas un café y aunque tengas pareja la tentación está ahí y la culpa siempre será tuya. La moralidad, en este país y en muchos ha hecho mucho daño, por moral no me metería en una pareja, pero es la pareja la que no se tiene que meter".