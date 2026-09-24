'¡De Viernes!' 24 septiembre 2026

Desde este verano, Belén Esteban y Juls Janeiro mantienen un enfrentamiento público: todo comenzó con una publicación en redes y se han ido otros factores

La guerra entre Belén Esteban y Juls Janeiro tendrá seguramente un nuevo capítulo. La de Paracuellos se sentará en el plató de ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas para abordar el conflicto que se iniciase este verano y que ha supuesto un continuo cruce de declaraciones a partir de una publicación de Instagram que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario interpretó como una indirecta hacia ella.

Tanto ‘La Patrona’ como la propia Julia han insinuado en varias ocasiones que faltan cosas por contar. De ahí que la expectativa por esta entrevista sea máxima y que las reacciones a esta no hayan tardado en llegar. La influencer, que ha adoptado el término de la discordia “nepo baby de confianza”, ha expresado que no tiene ningún miedo y que ni ella ni su familia son de “vetar a nadie”. Su trama, que está siendo muy seguida y a la que le bastó una expresión para que se encendiera la mecha, cuenta con una serie de claves que desglosamos a continuación para entender este enfrentamiento que une el presente con el pasado de sus protagonistas. El origen del conflicto Para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que remontarse a una fecha concreta: el pasado 8 de agosto. Belén Esteban compartía ese día una fotografía de pequeña de su hija Andrea y la acompañaba de una frase que generaba interpretaciones. “Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí”. Sin dar nombres, muchos apuntaron a que esto iba directamente para Julia Janeiro y ella misma al escucharlo de los medios reaccionó, estallando como nunca contra Belén Esteban. La influencer definió a la de Paracuellos de “meme televisivo” y la acusó de pasar toda su vida “a la sombra de Jesulín”, su padre. Unas palabras con las que esta le declaró la guerra definitivamente.

Juls Janeiro ha atacado a Belén Esteban tras una publicación que ha compartido la televisiva

A partir de ahí, las apariciones de la creadora de contenido han sido frecuentes y lejos de frenar lo que se ha convertido en una batalla, Juls se ha encargado en recalcar que hay dos historias y que a lo largo de todos estos años solo se ha escuchado la de Belén Esteban. Con humor ha adoptado el término de “nepo baby” y se han hecho habituales sus conexiones a la puerta del gimnasio o de su casa. La primera reacción de Belén Esteban Tras lograr este repentino protagonismo, aparecía en escena Belén Esteban. Esta recalcaba “estar tranquila” y que no iba a abrir un frente con la hermana de su hija. “Me parece supergraciosa, lo digo en el buen sentido de la palabra”, señalaba, aunque destapaba que estuvo cariñosa con ella cuando se rompió la pierna y que este cambio se debía ahora al deseo de convertirse en personaje público.

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