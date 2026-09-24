La guerra entre Belén Esteban y Juls Janeiro tendrá seguramente un nuevo capítulo. La de Paracuellos se sentará en el plató de ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas para abordar el conflicto que se iniciase este verano y que ha supuesto un continuo cruce de declaraciones a partir de una publicación de Instagram que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario interpretó como una indirecta hacia ella.
Tanto ‘La Patrona’ como la propia Julia han insinuado en varias ocasiones que faltan cosas por contar. De ahí que la expectativa por esta entrevista sea máxima y que las reacciones a esta no hayan tardado en llegar. La influencer, que ha adoptado el término de la discordia “nepo baby de confianza”, ha expresado que no tiene ningún miedo y que ni ella ni su familia son de “vetar a nadie”.
Su trama, que está siendo muy seguida y a la que le bastó una expresión para que se encendiera la mecha, cuenta con una serie de claves que desglosamos a continuación para entender este enfrentamiento que une el presente con el pasado de sus protagonistas.
Para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que remontarse a una fecha concreta: el pasado 8 de agosto. Belén Esteban compartía ese día una fotografía de pequeña de su hija Andrea y la acompañaba de una frase que generaba interpretaciones. “Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí”.
Sin dar nombres, muchos apuntaron a que esto iba directamente para Julia Janeiro y ella misma al escucharlo de los medios reaccionó, estallando como nunca contra Belén Esteban. La influencer definió a la de Paracuellos de “meme televisivo” y la acusó de pasar toda su vida “a la sombra de Jesulín”, su padre. Unas palabras con las que esta le declaró la guerra definitivamente.
A partir de ahí, las apariciones de la creadora de contenido han sido frecuentes y lejos de frenar lo que se ha convertido en una batalla, Juls se ha encargado en recalcar que hay dos historias y que a lo largo de todos estos años solo se ha escuchado la de Belén Esteban. Con humor ha adoptado el término de “nepo baby” y se han hecho habituales sus conexiones a la puerta del gimnasio o de su casa.
Tras lograr este repentino protagonismo, aparecía en escena Belén Esteban. Esta recalcaba “estar tranquila” y que no iba a abrir un frente con la hermana de su hija. “Me parece supergraciosa, lo digo en el buen sentido de la palabra”, señalaba, aunque destapaba que estuvo cariñosa con ella cuando se rompió la pierna y que este cambio se debía ahora al deseo de convertirse en personaje público.
Pese a llevar esta situación con humor y tratar de ser conciliadora, el hecho de que Juls Janeiro diera detalles de una visita que hizo en el pasado a la hija de Belén Esteban con su padre, hacía que ‘La Patrona’ entrara finalmente al trapo y la desmintiera. “Ella sí, pero su padre no. Ella no fue con el padre”, recalcaba, entrando ya directa en el cruce de declaraciones.
El volver a indagar en el pasado y destacar Juls Janeiro que ella hablaría más, si no fuera porque quiere “proteger a la persona que tienen en común, que es su hermana mayor”, volvía a poner en el foco a la hija de Belén Esteban y Jesús Janeiro. Una postura que compartía con la televisiva, pero que también experimentaba un giro. La propia Esteban daba la primicia: contaba con una autorización para referirse a ella cuando lo considerase oportuno.
Tras indicar que tiene este permiso, pero desear que su hija siga lejos de la exposición pública, Belén Esteban reclamaba que interviniese Jesulín para aclarar este enfrentamiento. Algo que no se producía, mientras que la que sí rompía su silencio era María José Campanario, recalcando el apoyo a su hija.
La mujer de Jesulín de Ubrique no ha dudado en revelar su opinión sobre todo lo que ha pasado en su ausencia. “Cualquier persona inteligente entiende todo el daño que se puede hacer durante tantísimos años teniendo un altavoz todos los días en un programa de televisión”. De esta manera se ha iniciado así una nueva brecha en un enfrentamiento que no ha hecho más que empezar.