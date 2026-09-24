Belén Esteban ha concedido sus primeras palabras tras el anuncio de su entrevista en ‘¡De viernes!’ . Después de la polémica en la que se ha visto sumida con Juls Janeiro el continuo cruce de declaraciones que ha habido entre ellas, la que fuera colaboradora de televisión ha dado el paso de sentarse en el programa para contestar a todo y a todos. Después de las primeras reacciones, la madrileña habla claro y ‘El verano se mueve’ analiza sus palabras. ¡No te lo pierdas!

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha atendido a la prensa después de que se desvelase el bombazo de su esperada entrevista. Después de estar tres años alejada de la televisión, se enfrenta a este momento con un sentimiento muy claro: “Estoy nerviosa, pero luego me siento y me tranquilizo”. Además, Belén Esteban asegura que va a ser una “entrevista de contar la verdad”.

La que fuera colaboradora de televisión no solo ha hablado de sus sentimientos días antes de su intervención en el programa, sino que se ha mostrado muy contundente con el padre de su hija, Jesulín de Ubrique. Después de ser preguntada por una posible réplica de Juls Janeiro o María José Campanario, asegura tajantemente: “El que tiene que contestar es el hombre invisible, que siempre está escondido, ellas no pintan nada”.

“Aquí la historia es de tres: Jesulín de Ubrique, mi hija, que es anónima, y Belén Esteban”, continúa explicando. Además, de manera irónica, también ha respondido al hecho de que su reaparición tenga que ver con su enfrentamiento con Juls Janeiro: “Seguramente la tengo que dar las gracias de los 26 años que llevo en televisión”.

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