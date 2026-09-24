Belén Esteban, en '¡De viernes!': "arropada y autorizada" por su hija para hablar de su padre y de Juls Janeiro

Belén Esteban será la gran protagonista del 'Scoop', con una amplia entrevista realizada por Santi Acosta, en la que por fin desvelará los capítulos nunca antes contados de su hija en Ambiciones , tras semanas de especulaciones sobre una historia que ya dura 27 años. Además, aportará documentación que demostraría una parte clave de toda esta historia.

En la entrevista, abordará también todo lo sucedido en las últimas semanas tras el pronunciamiento público de la hija de Jesulín de Ubrique y las reacciones posteriores de otras figuras como María José Campanario o Beatriz Trapote. En el avance de la entrevista, que se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Belén afirma que Andrea y Juls no tienen relación y se dirige directamente a Jesulín.

Beatriz Trapote estará en plató, donde podrá reaccionar a la entrevista y analizará la última hora de 'Supervivientes All Stars', con especial atención al momento por el que está atravesando Asraf Beno, entre otras situaciones, junto a Isa Pantoja, Rosario Mohedano y Carlos Corbacho.

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