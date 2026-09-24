¡De Viernes! 24 septiembre 2026

Belén Esteban ha vivido una etapa marcada por la publicidad, los eventos, viajes, redes sociales y una mayor dedicación y presencia junto a su madre Carmen

Belén Esteban reaparece este viernes 25 de septiembre como protagonista con su entrevista en ‘¡De Viernes!’, donde se sentará con Santi Acosta y Beatriz Archidona a partir de las 23:00 horas. Un regreso que llega después de tres años y de una etapa de importantes cambios tanto en lo profesional como en lo personal.

Belén Esteban ha construido una rutina diferente fuera de la televisión en donde la publicidad y las redes sociales se han convertido en algo prioritario y también ha disfrutado de más tiempo para hacer viajes pendientes y cuidar a los suyos. La de Paracuellos del Jarama ha pasado largas temporadas en Benidorm donde está su madre Carmen con la que está completamente volcada. Su vuelta llega en un momento en el que Belén está en pleno foco mediático después de protagonizar titulares con Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, de uno de los temas más comentados del verano. Capaz de seguir generando conversación allá donde va, a través de esta entrevista va a explicar cómo está, a hacer frente a todas sus polémicas y demostrar que nunca dejan indiferente sus frases y declaraciones. Viajera y con nuevos retos profesionales En esta nueva etapa, Belén Esteban se ha centrado más que nunca en sus redes sociales. Estas han sido su ventana para mostrar desde su ocio hasta sus colaboraciones con diferentes marcas. El ser natural, directa y reírse de ella misma le ha valido para protagonizar campañas de maquillaje, productos sostenibles y del hogar e incluso Xuso Jones la bautizó como “Lady Beefeater” a partir de una colaboración que hicieron juntos.

Con presencia también en TikTok para no dejar pasar la oportunidad y entender que es la vía en la que más están los jóvenes, ‘La princesa del pueblo’ tiene una comunidad cada vez más asentada (más de 157 mil seguidores) y ahí es donde derrocha espontaneidad con sus vídeos, trends y publicaciones. El estar alejada de los focos y estar centrada en ella misma, también le ha permitido realizar otra de sus grandes pasiones: los viajes. Estos no solo han sido para ver a su hija que está en Estados Unidos, sino también para descubrir otros lugares y sumar nuevas experiencias junto a su marido. “Estoy pasando un buen momento en mi vida, rodeada de los míos, mi niña, aunque la tenga lejos, voy mucho a verla”, declaraba acerca de esas escapadas que ha mostrado en redes y que tanta vida le han dado.

Además de su reciente aventura americana que le ha hecho visitar Los Ángeles, Las Vegas o California, la de Paracuellos suma muchas instantáneas en su particular álbum de viajera. Haciendo gala a eso de que no hay mejor inversión que la de un viaje, Belén Esteban ha hecho muchos durante este tiempo. Desde recorrer Oporto, París y disfrutar de Disneyland con Miguel como niños, a las playas del Caribe o el desierto de Dubái. Destinos internacionales que ha combinado también con el turismo nacional y gastronómico, así como conciertos y festivales en los que ha sumado más fotos para su colección de poses con famosos (ha logrado un selfi hasta con el rey Felipe VI y la reina Letizia).

Más cerca de su madre Pero si hay un lugar en el que está realmente conectada y al que vuelve cada vez con más frecuencia, ese es Benidorm. El punto que conecta su “infancia, adolescencia y ahora madurez del que solo tengo buenos recuerdos”, indica y en el que está su otro pilar fundamental: su madre. Ella, Carmen Menéndez, a punto de cumplir 83 años, es su debilidad y no duda en demostrarlo en público. “Eres la mejor madre y yaya del mundo”, escribe en casi todas las publicaciones en las que aparece junto a ella. “Mi mayor ilusión, ver a mi madre”, ha expresado y por eso la ciudad de los rascacielos es uno de sus destinos más frecuentes y el punto de encuentro para ambas.