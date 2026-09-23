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¡De viernes!
¡De Viernes!23 septiembre 2026

Belén Esteban regresa a Mediaset para protagonizar su entrevista más esperada en ‘¡De Viernes!’

Mediaset anuncia en sus redes sociales el regreso de Belén Esteban para ser entrevistada en ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas
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Tras casi tres años alejada de sus instalaciones, Belén Esteban vuelve a Mediaset protagonizando una esperada entrevista en De viernes!', el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Tras salir a la luz los audios de María José Campanario y en medio del foco mediático de Julia Janeiro, la ‘princesa del pueblo’ promete dar titulares y abordar todos los temas.

La tertuliana ha sido anunciada como la invitada estelar en ‘¡De Viernes!’ para este próximo 25 de septiembre. A partir de ahí todo puede pasar al ser su regreso de lo más esperado y tener muchos frentes abiertos.

Los frentes abiertos de Belén Esteban

La colaboradora vuelve al universo televisivo que tanto conoce y llega en una etapa en la que ha pasado por muchos cambios y su regreso también pone en el foco algunos temas que se han elevado a noticia de los últimos tiempos. ¿Su encuentro con Terelu Campos y Lydia Lozano? ¿El renacer de Julia Janeiro como nueva reina televisiva?

Una entrevista que llega después de un verano de lo más intenso para Belén Esteban, sobre todo a raíz de sus declaraciones acerca de Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesús Janeiro: “Si hablamos de ‘nepo babies’, ella, sin ser hija de mi padre, ha sido prácticamente lo mismo”, señalaba.

Unas palabras que matizó después, incidiendo en que “no voy a ir en contra suya porque es una niña de 23 años y está teniendo muchas oportunidades y las está cogiendo”. Un tema que abordará en su regreso en televisión junto a otros muchos.

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