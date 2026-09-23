Belén Esteban regresa a Mediaset para protagonizar su entrevista más esperada en ‘¡De Viernes!’

Tras casi tres años alejada de sus instalaciones, Belén Esteban vuelve a Mediaset protagonizando una esperada entrevista en '¡De viernes!', el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Tras salir a la luz los audios de María José Campanario y en medio del foco mediático de Julia Janeiro, la ‘princesa del pueblo’ promete dar titulares y abordar todos los temas.
La tertuliana ha sido anunciada como la invitada estelar en ‘¡De Viernes!’ para este próximo 25 de septiembre. A partir de ahí todo puede pasar al ser su regreso de lo más esperado y tener muchos frentes abiertos.
La colaboradora vuelve al universo televisivo que tanto conoce y llega en una etapa en la que ha pasado por muchos cambios y su regreso también pone en el foco algunos temas que se han elevado a noticia de los últimos tiempos. ¿Su encuentro con Terelu Campos y Lydia Lozano? ¿El renacer de Julia Janeiro como nueva reina televisiva?
Una entrevista que llega después de un verano de lo más intenso para Belén Esteban, sobre todo a raíz de sus declaraciones acerca de Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesús Janeiro: “Si hablamos de ‘nepo babies’, ella, sin ser hija de mi padre, ha sido prácticamente lo mismo”, señalaba.
Unas palabras que matizó después, incidiendo en que “no voy a ir en contra suya porque es una niña de 23 años y está teniendo muchas oportunidades y las está cogiendo”. Un tema que abordará en su regreso en televisión junto a otros muchos.