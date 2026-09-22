María José Campanario rompe su silencio sobre la decisión de Juls Janeiro de enfrentarse a Belén Esteban

María José Campanario ha pasado las últimas semanas fuera de España grabando un programa y no había podido mostrar su apoyo público a su hija, Juls Janeiro, en su conflicto con Belén Esteban , que se inició cuando la exconcursante de 'GH VIP' dijo que su hija no era una nepo baby "como otras" y Juls replicó al darse por aludida. La mujer de Jesulín de Ubrique ha regresado y ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas'. Luis Pliego ha compartido un audio de la misma en 'El verano se mueve' para revelar la opinión de la odontóloga.

"Ya os voy avisando que he venido de mi viaje con 0 filtros. Quien avisa no es traidor, es avisador", anunciaba en redes sociales María José, que ha cumplido y se ha pronunciado sobre la decisión de su hija de decir lo que piensa sobre Belén Esteban: "Yo estoy al lado de mi hija, lo voy a estar siempre y a tener siempre el respaldo de su padre y de su madre. Yo me he pegado mucho tiempo autocensurándome yo, no voy a censurar a mi hija. Siempre le he dicho que sea libre".

Con sus declaraciones ha revelado que apoya que Juls hable con los medios y opine sobre Belén Esteban. Además, ha asegurado que su primogénita no ha tenido una vida fácil: "Cualquier persona inteligente entiende todo el daño que se puede hacer durante tantísimos años teniendo un altavoz todos los días en un programa de televisión".

La respuesta de Belén Esteban

Una reportera ha localizado a Belén Esteban y le ha comentado que Julia Janeiro ha dicho que no ve bien que Andrea tenga que firmar un documento para autorizar a su madre a hablar. "Mi hija no tiene ningún papel firmado", ha asegurado, tajante, Belén, que ha añadido que no quiere "entrar" a valorar el resto de declaraciones que haga la hermana de su hija.

Por otra parte, ha descubierto gracias a esta periodista que María José Campanario ya ha roto su silencio y ha asegurado que le parece "estupendo" que se pronuncie sobre lo que quiera.

MÁS NOTICIAS