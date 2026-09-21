Hay episodios que siguen doliendo por más tiempo que pase y Emma García ha revivido uno especialmente difícil para ella. La presentadora de ‘Fiesta’ ha recordado el último momento que vivió con Carmina Ordóñez unos días antes de su trágica muerte hace 22 años. Una conversación que con el paso del tiempo ha adquirido un significado especialmente emotivo, tal como ha desvelado junto a sus colaboradores.
Sin poder imaginar la terrible noticia que tendría que dar unos días después, la periodista tuvo la oportunidad de hablar con Carmina Ordóñez antes de su fallecimiento. Una conversación de la que recuerda cada detalle y que ahora ha querido contar porque tras los trágicos hechos para ella resultó un alivio.
Señalando a los presentes el lugar en el que se vieron por última vez y casi de manera fortuita, la presentadora en aquel momento de ‘A tu lado’ tuvo una conversación muy importante para todo lo que desgraciadamente pasó después. “En el pasillo de Telecinco, donde están los baños, yo me iba, fue la última vez que nos vimos”, ha comenzado explicando.
Una confesión que dejó a Emma García completamente en shock y que no dudó en desmentirle nada más enterarse. “Fíjate la gente, qué daño… Menos mal que tuvimos esa mini conversación. Yo le dije que estaba feliz con ella”, ha recordado.
Una confesión que dejó a Emma García completamente en shock y que no dudó en desmentirle nada más enterarse. “Fíjate la gente, qué daño… Menos mal que tuvimos esa mini conversación. Yo le dije que estaba feliz con ella”, ha admitido ahora en esta confesión que ha impresionado a todos.
Para la presentadora de ‘Fiesta’, poder aclarar aquella situación directamente con Carmina Ordóñez fue especialmente importante y más al conocer a los días la noticia que nunca hubiera querido dar: la muerte de la ‘reina de corazones’.
“¿Recuerdas cómo te enteraste?”, le han preguntado a colación de ese episodio y Emma García no ha dudado en revivir aquel terrible día y lo que estaba haciendo cuando se enteró de la muerte de Carmina Ordóñez. “Me estaba maquillando y me llamó por teléfono la dirección del programa. Fue horroroso”, ha explicado de cómo vivió ese momento.
Sin poder olvidar todos estos instantes y queriendo dejar claro el cariño que sentía por ella, Emma García ha destacado la humanidad y el cariño que tenía a la madre de Fran y Cayetano Rivera. Pese a llevar poco tiempo juntas, esta se integró y les enseñó a ella y a los miembros del programa su familiaridad, generosidad y cercanía. La presentadora la ha recordado como una mujer que además de enamorar a las cámaras también lo hacía en las distancias cortas como persona.