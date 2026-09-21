Fiesta 21 septiembre 2026

La presentadora de 'Fiesta' rememora su última conversación con Carmina Ordóñez y desvela una de las grandes preocupaciones que tenía ella: "Fue horroroso"

Hay episodios que siguen doliendo por más tiempo que pase y Emma García ha revivido uno especialmente difícil para ella. La presentadora de ‘Fiesta’ ha recordado el último momento que vivió con Carmina Ordóñez unos días antes de su trágica muerte hace 22 años. Una conversación que con el paso del tiempo ha adquirido un significado especialmente emotivo, tal como ha desvelado junto a sus colaboradores. Sin poder imaginar la terrible noticia que tendría que dar unos días después, la periodista tuvo la oportunidad de hablar con Carmina Ordóñez antes de su fallecimiento. Una conversación de la que recuerda cada detalle y que ahora ha querido contar porque tras los trágicos hechos para ella resultó un alivio.

Señalando a los presentes el lugar en el que se vieron por última vez y casi de manera fortuita, la presentadora en aquel momento de ‘A tu lado’ tuvo una conversación muy importante para todo lo que desgraciadamente pasó después. “En el pasillo de Telecinco, donde están los baños, yo me iba, fue la última vez que nos vimos”, ha comenzado explicando. Una última conversación breve, pero muy importante Una confesión que dejó a Emma García completamente en shock y que no dudó en desmentirle nada más enterarse. “Fíjate la gente, qué daño… Menos mal que tuvimos esa mini conversación. Yo le dije que estaba feliz con ella”, ha recordado. Una confesión que dejó a Emma García completamente en shock y que no dudó en desmentirle nada más enterarse. “Fíjate la gente, qué daño… Menos mal que tuvimos esa mini conversación. Yo le dije que estaba feliz con ella”, ha admitido ahora en esta confesión que ha impresionado a todos.

Emma García rememora su última conversación con Carmina Ordóñez