El distanciamiento y ruptura entre Andy y Lucas: qué acabó con su amistad y cómo está ahora su relación

¡De Viernes! 18 septiembre 2026

Andy y Lucas era la banda sonora de una generación y unos amigos que parecía que lo serían siempre hasta que cortaron la relación: su ruptura y situación actual

Durante años, Andy y Lucas fueron mucho más que un dúo musical referente del flamenco pop: su amistad fue una de las claves de sus 20 años de carrera, pero en 2023 anunciaron que hacían una pausa y ese parón terminó convirtiéndose de una serie de acusaciones y reproches entre ellos. El 10 de octubre de 2025 fue su último concierto de la gira 'Nuestros últimos acordes' y a partir de ahí se rompió algo entre ellos, tanto a nivel musical como personal. Los desacuerdos y las diferencias surgidas entre los dos no pudieron disimular la distancia que había y que nada tenía que ver con el germen y buen rollo de cuando se dieron a conocer en los 2000. Por aquel entonces era tan estrecho su vínculo que muchos les consideraban hermanos y era habitual que el público les confundiera y se popularizase la famosa pregunta: “¿Quién es Andy y quién es Lucas?”.

Aunque ese pasado en común sigue muy presente para los nostálgicos, estos ya no comparten escenario y en sus apariciones individuales han ido destapando el motivo que acabó con su amistad con diferentes declaraciones. El último en contar su versión sobre sus conflictos con Andy es Lucas González que va a dar la cara en ‘¡De Viernes!’, aunque hace meses los dos confesaran que habían dejado de hablarse. Un altercado en el que casi llegan a las manos Las primeras pullas en las que los integrantes del famoso dúo dejaban claro que había diferencias entre ellos las ponía de relieve también Lucas González en la entrevista que concedía a ‘Me quedo conmigo’ en Mediaset Infinity. En ella, el cantante hablaba de todo lo relativo a su complicada operación de nariz, pero también dibujaba cómo funcionaba la parte empresarial del dúo. “A Andy no lo puedo cambiar. Es una persona que no coge apenas el móvil. Y, si los dos estuviéramos dedicados a la parte empresarial, seguramente Andy y Lucas hace tiempo que no estaría. Somos muy distintos y me quedaría con que se valorara que me encargo de todo”, indicaba el cantante, dejando de manifiesto las grandes diferencias entre ellos y en que él cargaba con más peso en la formación musical.