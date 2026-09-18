El distanciamiento y ruptura entre Andy y Lucas: qué acabó con su amistad y cómo está ahora su relación

Durante años, Andy y Lucas fueron mucho más que un dúo musical referente del flamenco pop: su amistad fue una de las claves de sus 20 años de carrera, pero en 2023 anunciaron que hacían una pausa y ese parón terminó convirtiéndose de una serie de acusaciones y reproches entre ellos. El 10 de octubre de 2025 fue su último concierto de la gira 'Nuestros últimos acordes' y a partir de ahí se rompió algo entre ellos, tanto a nivel musical como personal.
Los desacuerdos y las diferencias surgidas entre los dos no pudieron disimular la distancia que había y que nada tenía que ver con el germen y buen rollo de cuando se dieron a conocer en los 2000. Por aquel entonces era tan estrecho su vínculo que muchos les consideraban hermanos y era habitual que el público les confundiera y se popularizase la famosa pregunta: “¿Quién es Andy y quién es Lucas?”.
Aunque ese pasado en común sigue muy presente para los nostálgicos, estos ya no comparten escenario y en sus apariciones individuales han ido destapando el motivo que acabó con su amistad con diferentes declaraciones. El último en contar su versión sobre sus conflictos con Andy es Lucas González que va a dar la cara en ‘¡De Viernes!’, aunque hace meses los dos confesaran que habían dejado de hablarse.
Las primeras pullas en las que los integrantes del famoso dúo dejaban claro que había diferencias entre ellos las ponía de relieve también Lucas González en la entrevista que concedía a ‘Me quedo conmigo’ en Mediaset Infinity. En ella, el cantante hablaba de todo lo relativo a su complicada operación de nariz, pero también dibujaba cómo funcionaba la parte empresarial del dúo.
“A Andy no lo puedo cambiar. Es una persona que no coge apenas el móvil. Y, si los dos estuviéramos dedicados a la parte empresarial, seguramente Andy y Lucas hace tiempo que no estaría. Somos muy distintos y me quedaría con que se valorara que me encargo de todo”, indicaba el cantante, dejando de manifiesto las grandes diferencias entre ellos y en que él cargaba con más peso en la formación musical.
Por su parte, Andy también dejaba en evidencia que no se hablaban desde que se anunciase su parón e iba más allá indicando que había existido un altercado entre ellos en el que casi habían llegado a las manos. El cantante explicó que en la última etapa se había sentido decepcionado por su compañero y denunció que nunca había recibido dinero de las reproducciones de YouTube o Spotify.
El cierre de su etapa profesional dio lugar al inicio de numerosos reproches económicos. Y cuando ya todo estaba puesto patas arriba, Andy, sin Lucas, se lanzaba hacia su carrera en solitario y se desmarcaba por completo de su compañero.
En las intervenciones públicas que hizo, Andy no tuvo reparos en describir cómo había funcionado el dúo y cómo él se había sentido. “Lucas era el gestor de la marca, y yo componía. No era feliz. Tenía sospechas y ahora tengo las pruebas. Me siento estafado”, declaraba acerca de su queja con las cuentas e ingresos en los que él había delegado.
Una sensación que no solo expresó abiertamente en diferentes entrevistas, sino también en su primer single en solitario ‘Marioneta’, que reflejaba la ruptura y resultaba ser otra pulla para Lucas. La letra resultaba el reflejo de lo que sentía: “Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo. Pero mi alma ahora grita, voy a cambiarlo todo”.
La situación lejos de terminar volvía a sumar un nuevo capítulo con una repentina propuesta que llegaba de Lucas. Este animaba a poner fin a su guerra y después de todo lo dicho que se volvieran a juntar para hacer una gira conjunta. Una idea que Andy descartaba, dejando claro que su etapa de Andy y Lucas era un capítulo para él cerrado y que estaba enfocado en buscar la “paz mental”. Tras esa última negativa, queda la duda de si tras la operación de reconstrucción de nariz del gaditano ha habido alguna reacción directa de su antiguo compañero y se puede pensar en un acercamiento o es el fin definitivo de una amistad de 20 años.