¡De Viernes! 17 septiembre 2026

Lucas González, de Andy y Lucas, se sienta en '¡De Viernes!' para hablar de su nueva nariz tras su operación en Turquía: así han sido sus dos años más difíciles

Lucas González, de Andy y Lucas, ha tenido una larga espera para poder operarse de nuevo la nariz. Lo que comenzó como una rinoplastia para resolver una desviación de tabique terminó en una auténtica pesadilla que ha durado dos años. El tiempo ha sido determinante para digerir todo lo que pasó y también para poder hacer la reconstrucción nasal necesaria. Su última intervención a finales de agosto en Turquía es el principio de una nueva vida, tal como viene a contar en '¡De Viernes!', así como sus primeras impresiones de los cambios que está observando en este postoperatorio tan diferente del primero. El estado de su nariz, las especulaciones y las bromas en las redes han sido los comentarios que el cantante ha sufrido durante cerca de dos años. Una pesadilla con la que Lucas González ha lidiado, al principio negando cualquier tipo de operación estética, para después terminar reconociendo que sí la hubo y que él no hizo un buen postoperatorio.

Lucas González oculta su nueva nariz bajo una mascarilla

“No fui buen enfermo”, contó finalmente en su entrevista más sincera para ‘Me quedo conmigo’, de Mediaset Infinity. La intrahistoria de su procedimiento comenzó porque le detectaron un problema de corazón y aprovechando que trataba esta cardiopatía también se hizo un retoque estético en la nariz. Una primera operación de la que reconoció que no siguió los cuidados necesarios. Con total sinceridad abordó el tema sin filtros y terminó por contar lo que había pasado: “Todo tiene su explicación. Esto tiene su cuidado, tiene su antibiótico, tiene su antiinflamatorio... Y yo no hacía ni caso. Se me reventó una vena, no cicatrizó, no me echaba las pomadas y no cuajó como debía”. El negarlo al principio fue la postura que tomó porque pensaba que se olvidaría, que el tema de su nariz no sería algo tan mediático. Sin embargo, todo lo que salió después, los memes y las continuas frases con el “quillo, ¿qué te has hecho?” terminaron por hundirlo.

Las razones del deterioro nasal de Lucas tras su rinoplastia El deterioro nasal del cantante ha sido analizado por expertos en cirugía estética. Estos han argumentado otras razones descargando peso a la falta de cuidados del postoperatorio del que habló Lucas. El doctor Gustavo Barragán analizaba en ‘Fiesta’ las posibles causas del problema y enumeraba entra las circunstancias el sufrir “una infección que pudo provocar daño en las arterias”. También los problemas circulatorios que pueden afectar a la mucosa nasal y de los que mencionó el cantante, estarían dentro de ser otro factor que afectó al resultado de la operación, tal como explicaba este doctor y que podría haber llevado a sufrir una necrosis del septum del cartílago cuadrangular. La metáfora utilizada para explicar la realidad de este desastre estético y su compleja reconstrucción, el doctor Barragán la daba de la siguiente forma: “Es como si tú en una casa tiras las vigas que soportan el tejado; el tejado se hunde, porque no tienes soporte debajo”. De ahí que Lucas González haya tenido que esperar dos años para transformar por completo su nariz y poder hacerse una segunda operación, no sin antes combatir a una bacteria que le estaba afectando.

Lucas González y el estado de su nariz tras su rinoplastia y complicado postoperatorio

“No tiro la toalla fácilmente. Soy de los que me levanto”, eran las palabras cargadas de optimismo con las que el cantante dejaba claro que iba a esperar todo lo necesario para poder someterse a una segunda operación e iniciar así un reencuentro consigo mismo y su nueva imagen. Algo que ha podido llevar a cabo y que resulta un punto de inflexión en su vida. Su nueva imagen: cuidados y tiempo para reencontrarse Operado en Turquía por dos doctores, uno turco y otro de Barcelona, el cantante ha declarado en sus escasas apariciones en público el sentirse animado con las primeras imágenes que está viendo tras esta operación. Los cuidados y tratamiento médico que está siguiendo son muy diferentes de los que llevó en su primera intervención. “Cremas y pomadas mezcladas mañana, tarde y noche, analgésicos todos los del mundo, ocho semanas tengo que estar tomando antibióticos”, ha explicado. Consciente de que esto tardará meses hasta poder ver los resultados definitivos, Lucas González no quiere precipitar nada del postoperatorio y ha declarado que va a ser paciente y que no dará pasos en falso. “Falta tiempo para estabilizarse, para no tener la cara hinchada. Tengo que estar descansado y no pensar en otra cosa”, ha dicho recientemente a los medios.

La reaparición de Lucas González tras su operación de nariz en Turquía