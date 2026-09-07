Fiesta 07 septiembre 2026

El doctor Gustavo Barragán analiza en ‘Fiesta’ las posibles causas del problema que habría sufrido Lucas y explica por qué su reconstrucción ha sido tan compleja

El estado de la nariz de Lucas ha generado muchas preguntas y, tras su última intervención, ‘Fiesta’ ha querido conocer la opinión de un experto para entender qué podría haber ocurrido. El doctor Gustavo Barragán, especialista en cirugía estética, ha analizado las imágenes y ha explicado cuáles podrían ser las causas del deterioro nasal que ha sufrido el joven, aunque ha puntualizado que no le ha examinado personalmente.

¿Qué ha podido causar el deterioro nasal de Lucas? Según su valoración, por las fotografías que ha podido observar, lo que aparentemente habría ocurrido es una necrosis del septum, concretamente del cartílago cuadrangular, una estructura que cumple una función fundamental en el soporte de la nariz. "Lo que deduzco es que ha tenido una necrosis del septum, del cartílago cuadrangular, que es el cartílago que soporta todo el dorso nasal", ha explicado el doctor a Emma García. Para hacer ver la importancia de esta estructura, Barragán ha recurrido a un ejemplo muy gráfico: "Es como si tú en una casa tiras las vigas que soportan el tejado; el tejado se hunde, porque no tienes soporte debajo". Un problema relacionado con la circulación sanguínea El experto en cirugía estética ha señalado que las causas que pueden llevar a una situación de este tipo son variadas. Entre ellas, ha destacado los problemas circulatorios que pueden afectar a la mucosa nasal, encargada de nutrir el cartílago: "Generalmente es un problema circulatorio, que no tiene suficiente circulación sanguínea la mucosa, que es la que nutre el cartílago, y el cartílago se muere porque no tiene oxígeno".

Emma García ha recordado que Lucas había comentado que no se había cuidado después de su última intervención, sin embargo, el doctor Barragán descartaba que los cuidados habituales tras una rinoplastia pudieran provocar por sí mismos una situación como la sucedida al cantante. "Los cuidados posoperatorios de una rinoplastia normal son muy pequeños y no son nada especial, y no pueden ser los cuidados los que provoquen eso", aseguraba. Gustavo Barragán enumeraba entonces algunas de las circunstancias que sí podrían provocar este tipo de complicaciones: "Solo lo puede provocar una infección, lo puede provocar un daño en las arterias que llevan la sangre a las mucosas, lo puede provocar consumo de cocaína, porque es un vasoconstrictor muy potente que lo que hace es dejar la mucosa sin sangre, y entonces, como no llega sangre, se muere por falta de oxígeno y, por eso, se hacen las perforaciones de tabique". Una reconstrucción especialmente compleja Según ha explicado Barragán, reconstruir una nariz en estas circunstancias puede resultar especialmente complicado, sobre todo cuando también existe una pérdida de mucosa: "Cuando se produce un desmoronamiento total del soporte, no tenemos mucosa. Reconstituirlo es muy difícil". En estos casos, una de las posibilidades es utilizar cartílago autólogo procedente de una costilla para reconstruir el soporte. También existe la posibilidad de recurrir a una prótesis artificial, aunque ha señalado que se suele intentar utilizar tejido natural del propio paciente porque en el caso de las artificiales "a la larga se suelen infectar con facilidad".