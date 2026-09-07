Los exárbitros de El Chiringuito coinciden, el penalti de Mbappé tuvo que ser repetido por dos detalles

Muchos madridistas siguen preguntándose por qué no se repitió el penalti de Mbappé ante el Real Betis cuando las cámaras del partido parecen demostrar que Marc Bartra está pisando el área en el momento en el que dispara el delantero francés del Real Madrid. Rafa Guerrero y Juanfe Sanz han analizado de manera minuciosa la jugada de la polémica en El Chiringuito. Los dos expertos arbitrales coinciden en que el lanzamiento debió ser repetido y apuntan a una doble infracción del reglamento para justificarlo.

El penalti de Kylian Mbappé, a debate

"La puntera está sobre la línea, es un error de centímetros de Bartra", concluye Rafa Guerrero tras analizar la jugada. Urizar también cree que el penalti tuvo que repetirse: "El reglamento lo dice muy claro: las líneas pertenecen al área. Si hay jugadores que antes del lanzamiento están pisando el semicírculo se considera que están dentro del área. Por lo tanto se debe repetir el penalti. Hay cuatro jugadores del Real Betis que están pisando y encima el defensa interfiere en la jugada". "Yo que he visto la jugada frame por frame, Marc Bartra comete dos infracciones: tiene el pie sobre la línea y cuando Mbappé lanza él ya se ha impulsado", explica Pajares.