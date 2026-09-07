¿El Barça necesitaba un líder como Rodri?: "Hansi Flick le da tanto valor que deja 'bonitos' al resto"

Hansi Flick no suele alabar a sus futbolistas públicamente pero hizo una excepción con un Rodri Hernández que jugó en Mestalla su primer partido como titular en el FC Barcelona. El técnico alemán insistió en señalarle como un "auténtico líder". Unas palabras que han traído debate en el último programa de El Chiringuito ¿Necesitaba el Barça un líder? ¿Acaso no había líderes en el vestuario blaugrana? Mucho ojo a lo que apuntan Josep Pedrerol y el resto de tertulianos del programa.

El liderazgo de Rodri Hernández, a debate

"Me ha sorprendido esta alabanza, mucho más teniendo un equipo que es bicampeón de LALIGA y con una base de gente joven, y que ahora Hansi Flick busque el refugio del liderazgo en una alabanza excesiva. Yo creo que es algo que no es muy aseado para jugadores del vestuario como Raphinha, Pedri o el propio Lamine Yamal. Me parece que es algo que no viene a cuento. Si el equipo viniera de una miseria...", apunta Jorge D'Alessandro. Josep Pedrerol se pregunta por qué Hansi Flick ha sacado el tema del liderazgo sin que ningún periodista le preguntase.

"Hansi Flick también está dando valor a lo que ha fichado el Barça y no ha fichado el Real Madrid. Yo creo que Hansi Flick tira por ahí", señala Álex Silvestre. Josep Pedrerol lo tiene claro: "Está diciendo que el Barça no tenía un líder, que Raphinha no es líder, que Lamine Yamal no es líder....". "Lo de Rodri es algo que va a estar toda la temporada ahí porque es la gran victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid, en el mundo del Barça es una victoria. Sé que van a estar toda la temporada con esa música, pero ojo que la temporada es larga", deja caer Alfredo Duro.