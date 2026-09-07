Fabiola Martínez ha vuelto a sonreír en el terreno sentimental. La exmujer de Bertín Osborne estaría viviendo una nueva e ilusionante etapa tras haber iniciado una relación con un hombre unos veinte años menor que ella . Así lo ha anunciado en exclusiva ‘ Fiesta ’, donde Omar Suárez ha dado todos los detalles.

Fabiola, "ilusionada" y disfrutando de esta nueva etapa

La noticia ha llegado después de que la propia Fabiola hubiera hablado públicamente en las últimas semanas sobre el amor y las diferencias de edad en las parejas. Una cuestión sobre la que se mostró muy clara y que ahora cobra especial relevancia tras conocerse que está quedando con una hombre de unos 30 años.

Según ha contado Omar Suárez en el programa, él mismo ha podido hablar con Fabiola, que le ha confirmado que es cierto que está conociendo a alguien. El periodista ha explicado que la ex de Bertín ha querido puntualizar que "amor son ya palabras mayores", y que, por el momento, la pareja está conociéndose.

Aunque todavía no habla de amor como tal, Fabiola sí está feliz con esta nueva relación. "Está ilusionada, se están conociendo, están quedando y se lo están pasando bien", ha contado Omar Suárez, que ha aclarado que todavía no se conoce la identidad del hombre con el que está compartiendo esta nueva etapa.