La nueva temporada de Segunda Federación ha comenzado con una polémica con el Real Madrid C como protagonista. Durante el partido entre el Atlético Albacete y el Real Madrid C, Gabri Valero, futbolista del equipo blanco, recibió un fuerte codazo en el rostro durante una disputa por un balón dividido con Javi Navarro. El futbolista del Atlético Albacete siguió jugando después de que el árbitro le perdonase una expulsión por roja directa que parecía bastante obvia al ser considerada de una agresión grave. El propio Javi Navarro no duró mucho en el terreno de juego antes de ser sustituido, pero el Atlético Albacete siguió con 11 jugadores sobre el césped.
Una jugada que ha provocado una fuerte indignación en la afición madridista y no ha tardado en hacerse viral. Tampoco ha pasado desapercibida en El Chiringuito presentado por Josep Pedrerol y tanto el presentador como algunos tertulianos han querido criticar con dureza la fea acción que se vivió en el encuentro de 2º RFEF. El partido acabó con un empate a cero, aunque el resultado pudo ser muy diferente de haber sido expulsado Javi Navarro.
Los colaboradores del programa presentado por Josep Pedrerol reaccionaron durante el programa a esta polémica acción y algunos como Juanfe Sanz, Alfredo Duro, Rafa Guerrero o el propio Pedrerol no dudaron en ser muy contundentes con una feroz crítica a la forma en la que se arbitro esa jugada. Incluso el excolegiado Rafa Guerrero argumentó que al tratarse de una agresión que pudo tener serias consecuencias para Gabri Valero, el árbitro debería haber sido mucho más consecuente con su decisión y la tarjeta roja era lo más apropiado teniendo en cuenta la acción.
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