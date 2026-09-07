Britney Spears y Justin Timberlake protagonizaron el romance adolescente más icónico

(L)over 07 septiembre 2026

Se conocían desde niños y de adolescentes comenzaron una relación que rompió el corazón de sus fans cuando se acabó. Así fue el amor de Justin y Britney

Muchas generaciones se sorprenderán al descubrir que, hace muchos años, Britney Spears y Justin Timberlake no solo eran una pareja, sino que eran la pareja más icónica del momento, lo que no solo incluye apariciones en la alfombra roja , sino que también incluye que lo hicieran con outfits perfectamente conjuntados. Eran otros tiempos, Britney era la princesa del pop, una estrella mundial, y todo apuntaba a que Justin también sería una gran estrella en solitario, aunque en ese momento formaba parte de la boyband 'N Sync. La separación del grupo prácticamente coincidió en el tiempo con la ruptura de la pareja, que salieron juntos entre los años 1999 y 2002.

Britney Spears y Justin Timberlake: los novios de América La carrera de Justin y Britney comenzó cuando ambos eran jóvenes, muy jóvenes. Si bien ya lo eran cuando comenzaron a despuntar en el mundo de la música, ya se conocían desde niños porque ambos formaban parte del programa infantil All-New Mickey Mouse Club (donde también participaron otros rostros conocidos como Christina Aguilera o Ryan Gosling). Conociéndose desde niños, no es raro que en la adolescencia entre ellos surgieran chispas, sobre todo cuando Britney actuó como telonera de 'N Sync para su gira. Los rumores surgieron prácticamente desde el principio, la vida volvía a reunir a estos dos rostros Disney, ambos convertidos en grandes promesas de la música. En el 99 confirmaban su relación y en septiembre del 2000 posaban juntos por primera vez en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Automáticamente se convertían en la pareja favorita de todo el mundo, en los novios de América. Parecían la pareja perfecta y por eso su ruptura en 2002 provocó que se rompieran muchos corazones y no solo los de sus protagonistas. Britney confirmaba que volvía a estar soltera y Justin, por su parte, aseguraba que su relación con la artista había sido "un amor de juventud" y "muy intenso". No fue una ruptura sencilla, tiempo después, la cantante rompía a llorar al recordar su relación.

Britney Spears y Justin Timberlake protagonizaron el romance adolescente más icónico



Ella fue señalada como la culpable del final de la relación, unas acusaciones que Justin no ayudó a calmar, incluso se podría decir que colaboró a ello. Siendo músicos, no es raro que su relación quedara reflejada en sus letras y canciones y, una vez que debutó en solitario, Cry me a river dejaba pocas dudas sobre sus vivencias. Si quedaba alguna, que en algunas de las imágenes las referencias hacia la artista fueran más que claras, las despejaba. En el momento las cosas quedaron ahí, pero con el tiempo se han ido desvelando algunas cosas más sobre la relación entre ambos. Justin Timberlake ofrecía una disculpa pública a Britney en 2021, asumiendo que le había fallado: "Siento profundamente las veces en las que mis actos han contribuido al problema, cuando estuve fuera de lugar con mis palabras o cuando no defendí lo que era correcto". No le faltaba razón, pues tras la ruptura, Justin protagonizó una polémica entrevista con la periodista Barbara Walters, donde hablaron sobre su relación con Britney y sobre la intención de Britney de llegar virgen al matrimonio. La actitud de Justin durante la entrevista dejaba clara su opinión sin necesidad de palabras. En 2023 era Britney quien quería poner voz a sus vivencias y lo hacía a través de la publicación de sus memorias. El nombre del cantante salía en varias ocasiones, por ejemplo, para contar que había sido el primer chico al que había besado, en la época en la que trabajaban para Disney.

En 2023, Britney puso voz a sus vivencias y lo hacía a través de la publicación de sus memorias