A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones
Buscar
Los Serrano
Los Serrano
07 septiembre 2026
10 frases de 'Los Serrano' que forman parte ya de nuestro vocabulario
Es probable que, si has visto más de dos capítulos de 'Los Serrano' reconozcas algunas expresiones y frases que se escuchan habitualmente sin saber su origen
Compartir:
Te puede interesar
EL CHIRINGUITO
¿El Barça necesitaba un líder como Rodri?: "Hansi Flick le da tanto valor que deja 'bonitos' al resto"
¿Necesitaba realmente el FC Barcelona a un jugador como Rodri? Ojo a las opiniones de Josep Pedrerol y el resto de tertulianos.
(L)over
Britney Spears y Justin Timberlake protagonizaron el romance adolescente más icónico
Se conocían desde niños y de adolescentes comenzaron una relación que rompió el corazón de sus fans cuando se acabó. Así fue el amor de Justin y Britney
EL CHIRINGUITO
Alfredo Duro, crítico con el actual Valencia CF: "En un equipo impropio de Primera División"
Alfredo Duro se muestra muy crítico con la versión que el Valencia CF ofreció en el partido ante el FC Barcelona.
El diario de Jorge
Te contamos cómo formar parte del programa de Telecinco
Te contamos cómo formar parte del programa de Telecinco