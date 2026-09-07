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Los Serrano

Los Serrano07 septiembre 2026

10 frases de 'Los Serrano' que forman parte ya de nuestro vocabulario

Es probable que, si has visto más de dos capítulos de 'Los Serrano' reconozcas algunas expresiones y frases que se escuchan habitualmente sin saber su origen
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