¿Quieres participar en 'El diario de Jorge'? Te contamos cómo formar parte del programa de Telecinco

¡En Telecinco estamos de estreno! Historias extraordinarias, sorprendentes, emocionantes y divertidas y mensajes con un destinatario especial llegan a las tardes de Telecinco.

Buscamos personas anónimas con historias extraordinarias y sorprendentes que compartir, con relatos a veces emocionantes y otras con un punto divertido, de ternura y humor. Invitados que visibilizarán realidades diferentes presentes en la sociedad actual con mensajes que trasladar a un destinatario especial.

Todo esto es lo que encontraremos en 'El diario de Jorge', un nuevo formato para las tardes de Telecinco que durante el verano Jorge Javier Vázquez conducirá en directo de lunes a viernes, y del que podrás disfrutar muy pronto.

Cómo participar en el programa con tu testimonio

¿Quieres contarnos tu historia y tener una página en 'El diario de Jorge'? ¿Quieres contactar con esa persona especial en tu vida? ¿Tus relaciones familiares están llenas de malentendidos y crees que es el momento de actuar? Solo tienes que enviar un mensaje de WhatsApp al número 648 92 11 11 o rellenar este FORMULARIO online (Aquí puedes consultar la política de privacidad de datos)

¡Participa!