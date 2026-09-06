(L)over 06 septiembre 2026

No sorprende demasiado que se conocieran gracias al cine, aunque ese no fuera en el momento adecuado para su amor. Por suerte, años después, todo encajó

Ahora son una sólida pareja, padres de dos hijos, pero hubo un momento en el que Javier Bardem y Penélope Cruz solo eran compañeros de trabajo y amigos y así se mantuvieron durante muchos años. Su relación ha estado siempre marcada por la privacidad que ambos quieren en sus vidas, pero también por el compañerismo y la admiración , porque siempre que el otro ha vivido un momento importante en su carrera, ha podido contar con el apoyo público de su pareja.

Javier Bardem y Penélope Cruz, un amor de película que tardó años en florecer

Ellos son el claro ejemplo de que en el amor no es solo importante encontrar a la persona ideal, sino que hay que hacerlo en el momento adecuado, porque de otro modo pueden pasar años sin que salte la chispa definitiva, tal y como les sucedió a ellos. Se conocieron cuando eran solo unos críos y la vida les volvió a reunir en lo más alto de sus carreras para que pudieran compartir el camino al éxito con su otra mitad. Penélope Cruz, Javier Bardem y el reencuentro que lo cambió todo 'Jamón, Jamón', dirigida por Bigas Luna, fue la película que hizo que Javier Bardem y Penélope Cruz se conocieran. Era el año 1992, ella tenía 17 años y él 24, ambos estaban comenzando sus carreras, esperando llegar a lo más alto. Lo lograron, pero no juntos, porque después de esa película cada uno continuó con su camino, aceptando los proyectos que consideraban que podrían beneficiarles más, resultarles más satisfactorios.

El amor surgió de la mano de otro compromiso profesional, 'Vicky Cristina Barcelona' les volvió a reunir en 2008 y esta vez sí que fue la definitiva. Fue durante el rodaje de esta película de Woody Allen en la que surgió entre ellos la llama del amor. La pareja compartía protagonismo con Rebecca Hall y Scarlett Johansson y esto le sirvió al actor para poder ocultar la atracción que sentía por la madrileña, algo de lo que habló hace tiempo durante una masterclass en el Festival de Cannes de 2022.

Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Ben Stiller posando juntos en una fiesta



Mientras que no tenía problemas en bromear con las actrices, se mostraba distante con Cruz. "Como cuando en el colegio te gusta una chica y ni te acercas a ella", reconocía durante la charla. Fue el último día cuando todo cambió: "Esa jornada rodamos nuestro beso. Nos besamos, y seguimos y seguimos, y cuando quisimos darnos cuenta, el equipo se había ido". Un momento que no llegó a formar parte de la película, pero que el director guardó con cariño, "nos envió la secuencia como regalo de bodas". Esta no ha sido la última vez que han trabajado juntos, pero en 'Loving Pablo' la experiencia no fue tan placentera. Si 'Vicky Cristina Barcelona' hizo que su amor floreciera, 'Loving Pablo' bien podría haber acabado con su amor, "Yo hacía de un hijo de puta y ella de su víctima. Ella acabó odiándome. Fuimos a sitios muy oscuros como actores y eso a veces era difícil, al acabar de rodar". Por suerte no fue así, porque su relación sigue siendo tan fuerte como el primer día. Ese 2008 lo cambió todo y la pareja comenzaba un romance en el que la discreción era la norma. Una norma que no dudaron en saltarse cuando les apetecía, como en el momento en el que Javier recogía su premio a mejor actor por 'Biutiful' en el Festival de Cannes y se lo dedicaba a su pareja: "Comparto esta alegría con mi amiga, mi compañera, mi amor: Penélope. Te debo mucho y te quiero mucho". Se casaron en 2010, en una íntima ceremonia en las Bahamas, y ahora tienen dos hijos, Leo, que nació en enero de 2011, y Luna, que llegó al mundo en julio de 2013 y a la que nombraron así como homenaje al director de 'Jamón, Jamón', fallecido en abril de ese mismo año. Aunque tuvieron que pasar muchos años hasta que comenzaron su relación, Penélope ha revelado que desde el primer momento tuvo claro que entre ellos había algo especial. "Yo le conozco desde hace 33 años", decía durante una entrevista con Jordi Sabaté. "Cuando él entró en aquella habitación, lo supe. Dije: ‘Aquí está la persona con la que voy a compartir mi vida’". No se equivocó en el resultado, aunque seguro que no esperaba tener que esperar tanto.

Javier y Penélope dejaron Los Ángeles y regresaron a Madrid, tierra que les vio nacer a ambos