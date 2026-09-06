Así es el acantilado de Malta donde 'Juego de Tronos' rodó una de sus bodas más recordadas

Viajeros Cuatro 06 septiembre 2026

Dwejra Bay fue el escenario de la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo en la primera temporada de ‘Juego de Tronos’, uno de los acantilados más famosos

Hay paisajes que parecen pensados para una serie de fantasía, en Malta, uno de esos lugares está en Gozo, la segunda isla del archipiélago. Allí, en Dwejra Bay, se rodó una de las escenas más recordadas de la primera temporada de ‘Juego de Tronos’: la boda dothraki de Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Durante años, el gran icono de ese paisaje fue la Azure Window, una ventana natural de roca que se alzaba sobre el Mediterráneo y que fue el telón de fondo de la escena. Su silueta se volvió reconocible para viajeros, fotógrafos y fans de la serie. Pero, la ventana ya no existe: el arco se derrumbó en marzo de 2017 después de un temporal y víctima de la erosión natural que durante mucho tiempo había ido debilitando la estructura.

Dwejra Bay, el escenario real de una boda épica Dwejra Bay se encuentra en la costa occidental de Gozo, cerca de San Lawrenz. Es una zona de acantilados, plataformas rocosas, cuevas, lagunas interiores y aguas profundas que explican por qué el equipo de ‘Juego de Tronos’ escogió ese enclave para representar un paisaje de Essos, el continente donde se desarrolla buena parte de la historia de Daenerys. La escena de la boda entre “la madre de dragones” y Khal Drogo aparece en el primer episodio de la serie. En ella, la joven Targaryen es entregada en matrimonio al líder dothraki como parte de una alianza política organizada por su hermano Viserys. Más allá del argumento, la escena es recordada por su estética: un banquete tribal al aire libre, el Mediterráneo como un horizonte exótico y la Azure Window dominando el fondo como si fuera de otro mundo.

La escena de la boda entre “la madre de dragones” y Khal Drogo aparece en el primer episodio de la serie



La Azure Window: el arco ya no existe La Azure Window, conocida en maltés como Tieqa tad-Dwejra, era un arco natural de piedra caliza situado junto al mar. Durante décadas fue una de las imágenes turísticas más famosas de Gozo. Los viajeros llegaban para fotografiarla, caminar por la zona, contemplar el atardecer o practicar buceo en los alrededores. El 8 de marzo de 2017, la estructura se derrumbó durante un temporal. Las imágenes del antes y después dieron la vuelta al mundo. Donde antes se levantaba el arco, quedó el mar abierto. Para Malta y Gozo fue una gran pérdida patrimonial y emocional, porque la Azure Window no era solo un decorado famoso: era uno de los grandes símbolos del país. Su caída no fue del todo inesperada. La erosión llevaba tiempo afectando al arco. La acción del viento, las olas y la propia fragilidad de la piedra caliza habían ido debilitando la formación. La naturaleza que la creó fue también quien terminó destruyendola. Aunque la Azure Window desapareció, Dwejra sigue siendo una de las zonas más espectaculares de Gozo. El paisaje no se reduce al arco perdido. A pocos pasos se encuentra Inland Sea, una laguna de agua salada conectada con el Mediterráneo a través de un túnel natural en la roca. Desde allí salen pequeñas embarcaciones que, cuando el mar lo permite, atraviesan la cueva y muestran la costa desde el agua.

Aunque la Azure Window desapareció, Dwejra sigue siendo una de las zonas más espectaculares de Gozo