Así es el acantilado de Malta donde 'Juego de Tronos' rodó una de sus bodas más recordadas

Hay paisajes que parecen pensados para una serie de fantasía, en Malta, uno de esos lugares está en Gozo, la segunda isla del archipiélago. Allí, en Dwejra Bay, se rodó una de las escenas más recordadas de la primera temporada de ‘Juego de Tronos’: la boda dothraki de Daenerys Targaryen y Khal Drogo.
Durante años, el gran icono de ese paisaje fue la Azure Window, una ventana natural de roca que se alzaba sobre el Mediterráneo y que fue el telón de fondo de la escena. Su silueta se volvió reconocible para viajeros, fotógrafos y fans de la serie. Pero, la ventana ya no existe: el arco se derrumbó en marzo de 2017 después de un temporal y víctima de la erosión natural que durante mucho tiempo había ido debilitando la estructura.
Dwejra Bay se encuentra en la costa occidental de Gozo, cerca de San Lawrenz. Es una zona de acantilados, plataformas rocosas, cuevas, lagunas interiores y aguas profundas que explican por qué el equipo de ‘Juego de Tronos’ escogió ese enclave para representar un paisaje de Essos, el continente donde se desarrolla buena parte de la historia de Daenerys.
La escena de la boda entre “la madre de dragones” y Khal Drogo aparece en el primer episodio de la serie. En ella, la joven Targaryen es entregada en matrimonio al líder dothraki como parte de una alianza política organizada por su hermano Viserys. Más allá del argumento, la escena es recordada por su estética: un banquete tribal al aire libre, el Mediterráneo como un horizonte exótico y la Azure Window dominando el fondo como si fuera de otro mundo.
La Azure Window, conocida en maltés como Tieqa tad-Dwejra, era un arco natural de piedra caliza situado junto al mar. Durante décadas fue una de las imágenes turísticas más famosas de Gozo. Los viajeros llegaban para fotografiarla, caminar por la zona, contemplar el atardecer o practicar buceo en los alrededores.
El 8 de marzo de 2017, la estructura se derrumbó durante un temporal. Las imágenes del antes y después dieron la vuelta al mundo. Donde antes se levantaba el arco, quedó el mar abierto. Para Malta y Gozo fue una gran pérdida patrimonial y emocional, porque la Azure Window no era solo un decorado famoso: era uno de los grandes símbolos del país.
Su caída no fue del todo inesperada. La erosión llevaba tiempo afectando al arco. La acción del viento, las olas y la propia fragilidad de la piedra caliza habían ido debilitando la formación. La naturaleza que la creó fue también quien terminó destruyendola.
Aunque la Azure Window desapareció, Dwejra sigue siendo una de las zonas más espectaculares de Gozo. El paisaje no se reduce al arco perdido. A pocos pasos se encuentra Inland Sea, una laguna de agua salada conectada con el Mediterráneo a través de un túnel natural en la roca. Desde allí salen pequeñas embarcaciones que, cuando el mar lo permite, atraviesan la cueva y muestran la costa desde el agua.
También está el Blue Hole, uno de los puntos de buceo más conocidos de Malta. Este agujero natural en la roca desciende hacia aguas profundas y conecta con cuevas y paredes submarinas que atraen a buceadores de diferentes países. Después del derrumbe del conocido arco, parte de sus restos quedó bajo el agua, haciendo que el lugar fuera todavía más interesante para aquellos que practican buceo.
Otro elemento imprescindible es Fungus Rock, un islote rocoso que se alza frente a la bahía y aparece también en el paisaje visual de la zona. Su nombre procede de una planta que en tiempos de los Caballeros de San Juan se consideraba medicinal y conseguía poner solución a la impotencia masculina, haciendo que fuera muy valiosa. La historia cuenta que el acceso al islote llegó a estar muy controlado para protegerla.
Dwejra Tower, una torre de vigilancia del siglo XVII, completa la imagen. Fue construida durante el periodo de los caballeros para vigilar la costa y proteger la zona. Desde sus alrededores se obtienen buenas vistas del paisaje, sobre todo al atardecer, cuando la piedra se vuelve más cálida y el mar adquiere un tono más oscuro.
La relación entre ‘Juego de Tronos’ y Azure Window no estuvo exenta de controversia. Durante el rodaje de la famosa boda, se usaron materiales para preparar el terreno donde se iba a desarrollar la escena. En ese momento surgieron críticas por el posible impacto ambiental en una zona sensible. Aunque después se discutió el alcance real del daño, el episodio quedó asociado a la historia del rodaje en Malta.
Durante años, muchos visitantes caminaban sobre el arco o se acercaban demasiado a zonas frágiles para conseguir una fotografía. Hoy esa imagen ya no existe, dejando una lección: no todo paisaje soporta la prisa por inmortalizarlo.