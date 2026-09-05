En guardia 05 septiembre 2026

Salió de casa el 6 de septiembre de 2019 con destino a Zaragoza para un encuentro con una mujer que había conocido en una aplicación de citas. Nunca volvió

Una pareja contactó con el empresario vasco José Antonio Delgado Fresnedo a través de la aplicación de citas Badoo para asaltarlo y acabar con su vida. Su cuerpo apareció tres semanas después en un descampado, desnudo y semienterrado. Sin lugar a dudas, uno de los crímenes más perturbadores de la crónica negra española reciente. La trampa: un perfil llamado "Dulce ángel" Los hechos probados de la sentencia ratifican que la acusada quedó con el informático vasco de Getxo por Badoo para un encuentro el 6 de septiembre de 2019 en Zaragoza. José Antonio Delgado Fresnedo tenía 54 años y estaba separado. Le confesó a un amigo que había ligado con una chica por internet y salió de Getxo ese mismo día con destino Zaragoza para encontrarse con dicha mujer, como les comentó a su familia. De la otra parte estaban la venezolana Hedangelin C.A.L., conocida en Badoo como "Dulce ángel", de 34 años, y el marroquí Mohamed A.D., de 35, se conocieron en junio de ese mismo año en Zaragoza. Su método era deliberado y reiterativo. La Guardia Civil tenía constancia de al menos otros dos casos similares ocurridos en la zona durante el verano de 2019: dos hombres que acudieron a una cita en la que el deseo se transformó en violencia, pero que afortunadamente sobrevivieron para contarlo.

El crimen de Badoo, el informático de Getxo que fue enterrado vivo tras una cita falsa

Inmovilizado con bridas, golpeado durante días, enterrado vivo Lo que le ocurrió a Josetxu es lo que hizo de este crimen algo diferente a un simple robo con violencia. Después de que Hedangelin se ganase su confianza, fue abordado, reducido e inmovilizado con bridas. Los siguientes días la víctima fue retenida y golpeada hasta que la pareja se hizo con sus claves de tarjetas de crédito. Se registraron un total de seis transacciones bancarias entre los días 7 y 11 de septiembre. El hombre estuvo cautivo desde el 7 de septiembre, recibiendo golpes en cabeza y tórax, hasta que el 8 lo desnudaron y procedieron a enterrar su cuerpo cuando este todavía estaba vivo. Pasaron casi tres semanas hasta que la Guardia Civil localizara el cuerpo de la víctima en un descampado conocido como el Barranco del Lobo. Para entonces, los asesinos habían vendido el Mercedes en el que Josetxu había viajado hasta Zaragoza por 21.000 euros y se habían quedado también con su alianza.

Los asesinos habían vendido el Mercedes en el que Josetxu había viajado hasta Zaragoza por 21.000 euros

Cuando lo encontraron, el cuerpo de José Antonio "Josetxu" estaba en el inicio de la fase de putrefacción, completamente desnudo. Además, un detalle llamó la atención de los investigadores: se encontraba con la boca abierta. Josetxu presentaba una serie de lesiones que reproducían un objeto con el que se había golpeado a la víctima. Tras analizarlo, se llegó a la conclusión de que se le había golpeado con alguna herramienta de trabajo. Tenía el cráneo lesionado, sin llegar a estar fracturado del todo. Además, también tenía varias costillas rotas. La investigadora Elena Cuervo Mosteirín recuerda el momento del hallazgo como algo que no ha podido olvidar: "No recuerdo exactamente quién fue, pero alguien dijo que fuéramos. Yo me quedé impactada." Y el forense que participó en el programa fue tajante: "Sufrió, y mucho, antes de fallecer." El giro: un desconocido se presenta en casa de los padres El 13 de septiembre de 2019, una semana después de la desaparición de Josetxu, la investigación dio un giro importante cuando una persona se presentó en la casa de los padres del asesinado en Getxo diciendo que un primo suyo en Zaragoza había comprado su vehículo y había un problema con la titularidad. Esta persona se presentó enfadada y reclamando los papeles del coche, con el convencimiento de que habían sido estafados. Desde ese momento, los investigadores de la Ertzaintza se pusieron en contacto con los Guardias Civiles para pedirles que investigaran en Zaragoza.