Demi Moore y Ashton Kutcher: las 'diferencias irreconciliables' que acabaron con su matrimonio

(L)over 05 septiembre 2026

Tras años de pasión, la relación de Demi Moore y Ashton Kutcher se rompió entre desengaños, adicciones, sueños incumplidos y diferencias irreconciliables

La diferencia de edad existente entre Demi Moore y Ashton Kutcher fue una de las cosas que más se destacaron cuando comenzó su relación. La actriz tenía 15 años más que su pareja y no fueron pocos los que señalaron que a largo plazo eso sería un problema para ellos, porque Kutcher solo tenía 25 años cuando comenzaron su relación. Se pensó que debido a esa diferencia tendrían objetivos en la vida diferentes, para él era su primer matrimonio y ella ya se había divorciado dos veces. La primera de Freddy Moore, de quien adoptó el apellido también de manera profesional, y la siguiente de Bruce Willis, junto a él estuvo 13 años y con él tuvo a sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah.

Demi Moore felicitó recientemente en sus redes sociales a Bruce Willis por el día del padre

Sin embargo, cuando Demi y Ashton anunciaron que se divorciaban debido a 'diferencias irreconciliables', ninguna de ellas parecía estar relacionada exactamente con la diferencia de edad, ¿o sí? Con el tiempo, ambos han hablado sobre los motivos que les llevaron a tomar caminos separados y han sido capaces de superar el dolor y mantener una relación cordial. Demi se centró en su carrera y su familia, en ser un apoyo para sus hijas ante la enfermedad degenerativa de su padre; Kutcher volvía a encontrar el amor junto a Mila Kunis, con quien se casó y ha tenido dos hijos. Moore y Kutcher se convirtieron en el centro de todas las críticas cuando empezó su relación, parecían una idílica pareja durante el tiempo que estuvieron casados y, tras su separación, demostraron que no es oro todo lo que reluce, o por lo menos no lo fue en su matrimonio. Recordamos cómo fue su historia de amor. Demi Moore y Ashton Kutcher: críticas e infidelidades Demi y Ashton se conocieron en el año 2003, durante una cena organizada con amigos comunes. La conexión fue instantánea, pasaron toda la noche hablando sin parar y tan solo dos años más tarde ya eran marido y mujer. Esto es algo que la propia Demi recoge en su libro 'Inside Out', donde habló sobre su matrimonio con el intérprete. "Él tenía 25 años, yo 40, pero te lo aseguro: no lo notábamos. Estábamos totalmente sincronizados desde nuestra primera conversación".

"Se llevaba muy bien con mis hijas, realmente las quería y nunca le incomodó ese rol", explicaba la actriz en una entrevista para 'ABC News' en 2019. "Incluso parecía manejar con naturalidad todo lo que implicaba la fama de mi exmarido". A pesar del revuelo inicial provocado por la diferencia de edad entre ellos y que les valió duras críticas ("En aquella época parecía que era la única persona que estaba con un hombre más joven", señaló Moore en alguna ocasión), la pareja pronto pasó a ser admirada. Se querían y no lo ocultaban, incluso tonteaban a través de las redes sociales, dejando claro que entre ellos no faltaba la pasión. Tal vez por eso sorprendía un poco descubrir que no todo era tan idílico como parecía, motivo por el que decidían separarse en 2011. Su divorcio sería efectivo en 2013.

La actriz Demi Moore junto a su chihuahua, Pilaf