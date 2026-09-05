Demi Moore y Ashton Kutcher: las 'diferencias irreconciliables' que acabaron con su matrimonio

La diferencia de edad existente entre Demi Moore y Ashton Kutcher fue una de las cosas que más se destacaron cuando comenzó su relación. La actriz tenía 15 años más que su pareja y no fueron pocos los que señalaron que a largo plazo eso sería un problema para ellos, porque Kutcher solo tenía 25 años cuando comenzaron su relación.
Se pensó que debido a esa diferencia tendrían objetivos en la vida diferentes, para él era su primer matrimonio y ella ya se había divorciado dos veces. La primera de Freddy Moore, de quien adoptó el apellido también de manera profesional, y la siguiente de Bruce Willis, junto a él estuvo 13 años y con él tuvo a sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah.
Sin embargo, cuando Demi y Ashton anunciaron que se divorciaban debido a 'diferencias irreconciliables', ninguna de ellas parecía estar relacionada exactamente con la diferencia de edad, ¿o sí? Con el tiempo, ambos han hablado sobre los motivos que les llevaron a tomar caminos separados y han sido capaces de superar el dolor y mantener una relación cordial. Demi se centró en su carrera y su familia, en ser un apoyo para sus hijas ante la enfermedad degenerativa de su padre; Kutcher volvía a encontrar el amor junto a Mila Kunis, con quien se casó y ha tenido dos hijos.
Moore y Kutcher se convirtieron en el centro de todas las críticas cuando empezó su relación, parecían una idílica pareja durante el tiempo que estuvieron casados y, tras su separación, demostraron que no es oro todo lo que reluce, o por lo menos no lo fue en su matrimonio. Recordamos cómo fue su historia de amor.
Demi y Ashton se conocieron en el año 2003, durante una cena organizada con amigos comunes. La conexión fue instantánea, pasaron toda la noche hablando sin parar y tan solo dos años más tarde ya eran marido y mujer. Esto es algo que la propia Demi recoge en su libro 'Inside Out', donde habló sobre su matrimonio con el intérprete. "Él tenía 25 años, yo 40, pero te lo aseguro: no lo notábamos. Estábamos totalmente sincronizados desde nuestra primera conversación".
"Se llevaba muy bien con mis hijas, realmente las quería y nunca le incomodó ese rol", explicaba la actriz en una entrevista para 'ABC News' en 2019. "Incluso parecía manejar con naturalidad todo lo que implicaba la fama de mi exmarido". A pesar del revuelo inicial provocado por la diferencia de edad entre ellos y que les valió duras críticas ("En aquella época parecía que era la única persona que estaba con un hombre más joven", señaló Moore en alguna ocasión), la pareja pronto pasó a ser admirada.
Se querían y no lo ocultaban, incluso tonteaban a través de las redes sociales, dejando claro que entre ellos no faltaba la pasión. Tal vez por eso sorprendía un poco descubrir que no todo era tan idílico como parecía, motivo por el que decidían separarse en 2011. Su divorcio sería efectivo en 2013.
"Cuando comencé mi relación con Ashton, estaba convencida de que veía las cosas con claridad y de que, por fin, me conocía perfectamente. Junto a él no me sentía insegura, era la relación que siempre había querido, basada en un amor puro, sencillo y profundo", explicaba en su libro la actriz. "Le daba prioridad, así que cuando él expresó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Le quería mostrar lo genial y divertida que podía ser".
No fue una buena idea, "Lo hice en dos ocasiones, pero lejos de ser positivo para la pareja, fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", sostuvo la actriz. Esto ponía en evidencia que eran ciertos los rumores que apuntaban a que el final de su matrimonio se debía a varias infidelidades del actor, algo que ya habían confirmado antes.
"Le pregunté directamente si era verdad y lo reconoció en el momento. Lo único que pude decir fue: '¿Me estás jodiendo?' Sentía que me faltaba el aire. Yo ya era una mujer de cuarenta, con seguridad y estabilidad, mientras él todavía estaba atravesando otra etapa de su vida", explicó para 'ABC News'.
Durante su matrimonio las cosas no fueron siempre fáciles, Moore recayó en su adicción al alcohol, algo que está segura de que fue responsable de que tuviera un aborto cuando estaba embarazada de seis meses. En algunas ocasiones sintió que la relación era como una adicción y consideró su amor por Ashton "más devastador que el alcohol porque me alejaba emocionalmente".
La publicación de las memorias de Moore, en las que narraba cómo había vivido su matrimonio con Kutcher, no fue demasiado bien recibida por el actor, que de nuevo sintió como todas las miradas se posaban tanto en él como en su familia tras un periodo de calma. Con el tiempo, el enfado que sintió con Demi por publicarlas pasó y actualmente ha declarado estar "muy orgulloso" de la actriz, sobre todo de su talento interpretativo.