Juls Janeiro se ha puesto manos a la obra con la mudanza y ‘El verano se mueve’ se ha hecho eco de ello. Además, nuevos datos han salido a la luz, como cuánto se habría gastado la joven, protagonista en las últimas semanas por su guerra con Belén Esteban, durante este proceso.

En primer lugar, según ha dicho Leticia Requejo, le están llegando “cosas desde Arcos de la Frontera” (Cádiz): “Cosas de su casa... también tendría que tener en su mesita de noche un retrato de Belén Esteban. No tendría que olvidar que gracias a ella se ha convertido en una súper estrella”, ha dicho la colaboradora. “Se ha quemado la tarjeta”, ha apuntado.

Alexia Rivas, por su parte, y antes de nada, ha dicho que cree que la joven “se ha comido con patatas a Belén”: “Tiene una personalidad fresca y nueva que no conocíamos. Y Belén tiene que asumir que hay gente nueva y fresca con esa facilidad verbal y que da esos zascas”.

Las reacciones se han sucedido en ‘El verano se mueve’, con opiniones diversas sobre el motivo por el que Juls Janeiro ha saltado a la fama y sobre si su popularidad se debe a Belén Esteban o no.