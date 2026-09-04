Una escapada de Aitana y Plex ha sido objeto de diversas críticas, como bien hemos podido ver en Mediaset Infinity, en '¡De lunes a viernes!'. Y es que la cantante , mientras los dos están en plena ruta en Tailandia y en un momento muy dulce con el youtuber, dejando atrás los rumores de crisis, confiesa los piropos que le ha lanzado un local y Plex señala lo siguiente: “My friend. My wife” , lo que ha sido considerado por muchos como un “ataque de celos”.

Al ver las imágenes, Alexia Rivas no se ha cortado en ‘El verano se mueve’ y ha señalado la mala imagen que supone esa actitud de cara al público y a sus seguidores: “A mí esto no me parece un buen ejemplo”, ha dicho la periodista.

“Tenía que entrar para decirlo y que la gente se entere”, ha añadido una Alexia Rivas que, antes de nada, recalca que no tiene sentido decir algo así en el siglo en el que estamos. “Jovencísimos, los dos guapísimos...”, ha dicho Alexia.

Además, la colaboradora asegura que el creador de contenido ya ha “demostrado sus celos” en numerosas ocasiones: “Aitana tenía unos bailarines y Plex dijo que los quería conocer para hablar con ellos”, ha puesto de ejemplo Alexia.

Asimismo, Alexia Rivas ha contado otro episodio en el que el youtuber asegura en una entrevista que “no le gusta que Aitana baile tan pegado con esta persona”.

Ha sido en ese momento cuando Alexia Rivas ha mandado un contundente mensaje a Plex: “Plex, confía en Aitana. Si quiere ponerte los cuernos, te los va a poner quieras tú o no, no puedes dar ese ejemplo”.