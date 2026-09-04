Este sábado se van a cumplir tres años desde el fallecimiento de María Teresa Campos y Terelu Campos , su hija, no ha podido contener las lágrimas en pleno directo de ‘¡De lunes a viernes!’ . Además, la colaboradora ha opinado sobre la calle en honor a la periodista en Málaga , que todavía sigue en proyecto.

“Es complicado”, ha dicho Terelu Campos hasta en dos ocasiones, rota completamente. Y es que, sin duda, a la colaboradora se le cambia la cara cada vez que se habla de su madre, a veces —como ha sido esta vez— sin poder contenerse y acabando en un mar de lágrimas.

La calle en honor a María Teresa Campos

Terelu ha comentado que, gracias al programa, ha podido ver mejor y saber con más exactitud todo: “He pasado, pero no he pasado por la calle cuando he estado en Málaga. La universidad está en marcha y nos pondremos en contacto con el alcalde para hacer la inauguración, cuanto antes mejor”.

“Sé que está en el Callejero de Málaga desde hace mucho tiempo, pero hay que hacer la inauguración. Me encanta que la gente la recuerde con tanto cariño”, ha añadido.

Las emotivas palabras de Karmele hacia María Teresa Campos

En ese momento, Karmele, quien siempre ha tenido buenas palabras para María Teresa Campos, ha pedido el turno de palabra para subrayar lo siguiente: “Todos sabéis cómo la quería. Considero que todavía no ha sido tratada igual que los dos comunicadores que competían con ella, Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo”.

“Fue una pionera en los corrillos, en los trabajos, en los programas y en todo. Una mujer que trabajaba desde el alba, que venía al programa, a la redacción con todo aprendido y que realmente, profesionalmente, era maravillosa, pero personalmente era súper buena, generosa. Yo la adoro”, ha dicho una Karmele muy, pero que muy emocionada.

Por último, Terelu Campos ha agradecido al programa esta especie de homenaje a su madre y que haya recordado su “tierra y su Málaga, en la que siempre se ha sentido muy unida”: “Mi madre siempre nos ha inculcado eso”.

MÁS NOTICIAS | MÁS VÍDEOS