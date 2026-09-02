Hace escasos días, unas palabras de Mar Flores hablando sobre lo que era su familia o no, tildando de “paquete” a esto último, provocaron la pronta reacción de Terelu Campos. Pues bien, Carlo Costanzia padre ha seguido con la polémica y ha asegurado que, para él, Terelu “sí es familia”. Una Terelu Campos que ha respondido en '¡De lunes a viernes!'.
“¿No me han llamado paquete hoy?”, se ha preguntado la mayor de las Campos, provocando las risas en el plató. “Con lo que me gusta a mí recibir un paquete”, ha añadido la colaboradora.
Tras estas primeras palabras, Terelu Campos ha comentado que, en cuanto a las declaraciones que hizo Mar Flores sobre ella, nadie de su familia le ha manifestado nada, además de que con su hija Alejandra Rubio no habla de estos temas: “Hemos hablado de todo menos de esto”.
Por otro lado, Terelu Campos ha reconocido que, a pesar de que lo que dijo Mar Flores no queda “muy bonito”, cree que no lo dijo con mala intención: “No existe relación entre nosotros y, si la hay, es de respeto y jamás de tener tensión. Además, jamás me han dicho que pueda o no pueda ir a ningún sitio”.
Posteriormente, Terelu Campos ha desvelado que Alejandra Rubio se encuentra “un poco fastidiada”: “Es lógico. Son dos cesáreas en menos de dos años y eso, el cuerpo lo nota. Y con dos niños. Y no lo puede coger...”.