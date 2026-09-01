Terelu Campos ha reaccionado en '¡De lunes a viernes!' a las declaraciones más duras de Mar Flores , madre de Carlo Costanzia , contra ella. “Si no ha habido relación antes, ¿por qué la iba a haber ahora?”, señalaría Mar, a lo que Terelu se ha mostrado tajante. “Estoy de acuerdo con ella” , ha dicho.

Según la mayor de las Campos, no son amigas ni enemigas: “Estoy de acuerdo en que no tenemos que salir ni ir juntos por ahí. Ella tiene su familia y yo, gracias a Dios, tengo una familia estupenda, que he heredado. Mi madre, mi padre, mi hermana, mis sobrinos, mi hija y mis nietos”.

"Para mí, Carlo es mi familia"

“Pero, la pareja de mi hija, el padre de mis nietos, no es el padre de mis nietos. Para mí, Carlo es mi familia. Para mí, pero cada uno elige y decide en la vida quién quiere que forme parte de su familia. Para mí es impensable que yo diga que Carlo, pareja de mi hija, es la pareja de mi hija”, ha recalcado Terelu Campos en varias ocasiones.

En cuanto a si le molestan estas declaraciones, Terelu Campos ha confesado que le da igual: “Aquí hay respeto, que es lo más importante. Que cada uno tenga la relación que quiera tener”.

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