Así se está gestando la gran traición a Isabel Pantoja: “Su septiembre más negro”

Vamos a ver 01 septiembre 2026

'Vamos a ver' destapa una de las traiciones más inesperadas del entorno de Isabel Pantoja: Mari Ángeles, quien fuera presidenta del club de fans de Valencia

Nadie podría imaginar que Mari Ángeles, quien fuera presidenta del club de fans de Valencia y mano derecha de Isabel Pantoja durante años, haya decidido romper su silencio y amenazar con sacar a la luz los secretos más comprometedores de la cantante y su familia. La información la ha avanzado en ‘Vamos a ver' el colaborador Pepe del Real, quien ha descrito el momento como “el septiembre más negro para Isabel Pantoja”.

Según ha explicado Pepe del Real, Mari Ángeles no era una fan cualquiera: era “la persona de máxima confianza de Isabel, la persona que había sido su asistenta” y que ha pasado años a su lado acumulando un conocimiento privilegiado sobre el clan. Su ruptura con la cantante no ha sido repentina, sino el resultado de un conflicto laboral que, según el colaborador, todavía no se ha resuelto. El detonante habría sido de carácter económico. Mari Ángeles se encuentra de baja laboral desde agosto de 2025 y, de acuerdo con lo relatado en el programa, la empresa de Agustín Pantoja habría retenido el dinero que la Seguridad Social ingresaba en dicha empresa en concepto de prestación por baja. “Isabel y Agustín no le pagan una baja laboral que cogió en agosto de 2025 y todavía sigue de baja, y el dinero de la Seguridad Social que le ingresaban a la empresa de Agustín se lo ha quedado”, ha detallado Pepe del Real. Legalmente, según ha precisado el colaborador, Mari Ángeles sigue vinculada contractualmente a Isabel Pantoja, lo que convierte la situación en un conflicto laboral abierto. “Entiendo que como la parte de Pantoja no ha cumplido contractualmente y se ha quedado con su dinero, ella ha dicho: pues yo voy a por todas”, ha señalado Pepe del Real.

Pepe del Real desvela todo el entramado relacionado con la gran traición a Isabel Pantoja

Secretos que podrían hacer “muchísimo daño” al clan Más allá del componente económico, el colaborador ha advertido que la historia tiene una dimensión mucho más profunda. “Hay algo más allá de lo económico, algo personal que saben las dos y que es muy delicado, que solamente le corresponde contarlo a alguna de las dos partes”, ha apuntado, sin desvelar el contenido, pero subrayando su gravedad. El programa ha recordado lo que Mari Ángeles ha dicho en el anticipo de ‘¡De viernes!’, donde solo habló de 100.000 euros. Sin embargo, Pepe del Real ha insistido en que “tiene muchísimo que contar” y que, en primera persona, “podría llegar hasta el fondo de la cuestión”. “Ya os advierto que todo no va a salir, pero lo que cuente, como lo puede contar ella, será muy importante”, ha añadido. “Hay algo más allá de lo económico, algo personal que saben las dos y que es muy delicado”, Pepe del Real Entre los asuntos que podrían aflorar, el colaborador ha mencionado que la situación ha “reabierto la herida del funeral de Don Paquirri”, un episodio que, según ha señalado, “le hace bastante daño” a la cantante. El efecto dominó entre los fans y el concierto del 12 de septiembre Mari Ángeles no sería la única fan dispuesta a hablar. Según ha revelado Pepe del Real, el programa ha contactado con otros seguidores a quienes, supuestamente, se les habrían solicitado aportaciones económicas y que también estarían dispuestos a dar su versión. “No es la única; al final, todos han trabajado o muchos de ellos han trabajado para Isabel Pantoja”, ha explicado el colaborador.

La líder de las pantofans, Mari Ángeles, prepara su traición a Isabel Pantoja