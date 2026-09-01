Lucas, de ‘Andy y Lucas’, ha reaparecido en directo con su nueva nariz. Desde el aeropuerto de Barajas, y tras haberse sometido a una nueva operación en Turquía, el cantante ha pronunciado sus primeras palabras para ‘El verano se mueve’.
En primer lugar, Lucas ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de agradecimiento: “Lo primero, decir que gracias a todos por el cariño que me estáis demostrando, gracias a mi familia, a todas mis amistades, a las personas que me escriben y me están dando mucho ánimo”.
Y es que el camino no ha sido nada fácil para él: “Esto ha sido una pesadilla durante un año y medio, o dos años, que todos sabéis que he estado sufriendo. Y bueno, no es que me hayan puesto una nariz nueva, la nariz es la misma”.
Pero, durante su intervención en directo, ha habido algo que ha llamado la atención de todos los presentes. Lucas llevaba puesta una mascarilla de ‘Andy y Lucas’: “Sí, hombre. Es algo que he compartido durante muchos años y, además, es muy cómoda y puedo respirar”.
Y, aunque por el momento no nos ha mostrado el resultado, nos ha asegurado que está más que conforme: “Contento, súper contento con el resultado. La verdad que el cirujano que me ha atendido, que me ha hecho la operación, es una eminencia. En España hay muchísimos sanitarios que son maravillosos, pero ninguno se quería atrever a hacerme la operación porque tenía castaña”.
Además, nos ha confesado qué fue lo primero que pensó cuando se miró al espejo: “¡Que estaba un poquito más guapo!”, ha bromeado.