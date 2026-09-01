Cómo empezar a adiestrar a un cachorro

Educar a un cachorro desde sus primeros meses ayuda a establecer una buena convivencia y a crear un vínculo de confianza. Pero, ¿por dónde empezar? Con unas pautas sencillas y mucha constancia, puedes acompañarle en sus primeros aprendizajes.

Los primeros pasos para educar a un cachorro

Antes de empezar con órdenes y ejercicios, lo más importante es crear un entorno en el que el cachorro se sienta seguro.

Crea un vínculo de confianza. Juega con él, dedica tiempo a conocerle y utiliza la interacción para construir una relación positiva. Un cachorro que se siente seguro tendrá más facilidad para aprender.

Adapta tu casa. Retira objetos que pueda morder o romper y prepara un espacio tranquilo con sus juguetes, comida y zona de descanso.

Utiliza el refuerzo positivo. Premiar las conductas adecuadas con caricias, elogios o pequeñas recompensas ayuda al cachorro a entender qué comportamientos quieres que repita. Evita los castigos físicos o los métodos basados en el miedo.