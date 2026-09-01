Cómo empezar a adiestrar a un cachorro

Educar a un cachorro desde sus primeros meses ayuda a establecer una buena convivencia y a crear un vínculo de confianza. Pero, ¿por dónde empezar? Con unas pautas sencillas y mucha constancia, puedes acompañarle en sus primeros aprendizajes.
Antes de empezar con órdenes y ejercicios, lo más importante es crear un entorno en el que el cachorro se sienta seguro.
Crea un vínculo de confianza. Juega con él, dedica tiempo a conocerle y utiliza la interacción para construir una relación positiva. Un cachorro que se siente seguro tendrá más facilidad para aprender.
Adapta tu casa. Retira objetos que pueda morder o romper y prepara un espacio tranquilo con sus juguetes, comida y zona de descanso.
Utiliza el refuerzo positivo. Premiar las conductas adecuadas con caricias, elogios o pequeñas recompensas ayuda al cachorro a entender qué comportamientos quieres que repita. Evita los castigos físicos o los métodos basados en el miedo.
La paciencia y la rutina son fundamentales. Lleva al cachorro siempre a la misma zona y hazlo especialmente después de dormir, comer o jugar.
Cuando lo haga correctamente, prémialo inmediatamente para que pueda relacionar la acción con la recompensa. Si tiene un accidente dentro de casa, evita los castigos: todavía está aprendiendo.
Antes de salir, puedes acostumbrarle en casa al arnés y a la correa. Cuando esté preparado para salir, empieza con paseos cortos y tranquilos.
Durante estas primeras salidas, deja que descubra progresivamente nuevos sonidos, personas, lugares y otros perros. La socialización temprana es una parte importante de su educación.
Morder objetos, ladrar o jugar de forma brusca son comportamientos habituales en los cachorros. La clave está en enseñarle qué puede hacer y qué no.
Cuando muerda algo que no debe, redirige su atención hacia un juguete adecuado. Mantén siempre las mismas normas para que pueda entenderlas y evita reaccionar con gritos o castigos.
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Educar a un cachorro requiere tiempo, constancia y paciencia. No se trata de que aprenda todo de golpe, sino de acompañarle mientras descubre cómo convivir contigo y con su entorno.
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