María Jesús Ruiz , modelo y actriz española, además de actual colaboradora de '¡De lunes a viernes!' , ha sido confirmada como la octava concursante de 'SV All Stars' , uniéndose a un gran elenco de participantes que van a hacer de esta tercera edición un programa frenético. Pero, más allá de sus primeras palabras, la nueva concursante de 'Supervivientes' ha lanzado un reto a Santi Acosta que no ha pasado para nada desapercibido.

Antes de eso, al ser confirmada, la euforia y alegría de la actriz se han visto a simple vista: ha aparecido sonriente, con la cabeza girando a “modo locomotora” y con el fuerte aplauso del público de fondo. Quizás, un aperitivo de lo fuerte y poderosa que se va a hacer una vez pise el suelo de Honduras.

Posteriormente, ha abrazado a Bea Archidona y Santi Acosta, quien le ha preguntado “qué espera de 'Supervivientes'”. Hay que recordar que la actriz estuvo en los Cayos Cochinos en la edición de 'Supervivientes 2018', donde pasó 77 días en la isla y quedó en séptimo lugar.

“Me uno a un equipazo, a un grupo de compañeros que son tremendos. Va a ser un programón y una edición súper especial, porque son todos unos jabatos. Tenéis que estar pegados a la pantalla, para mí ya es un triunfo estar allí”, ha señalado María Jesús Ruiz.

El reto de María Jesús Ruiz a Santi Acosta

Por último, se ha dirigido a Santi Acosta para comunicarle lo siguiente: “Te reto a hacer fuego”. El presentador no lo ha dudado dos veces: “Hecho... ¡reto aceptado!”.

“Espero no defraudaros”, ha dicho María Jesús Ruiz, que sigue así el camino de Rosa Benito como colaboradora de '¡De lunes a viernes!', uniéndose a la aventura frenética y única de 'Supervivientes All Stars'.

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