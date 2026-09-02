Álvaro García, novio de Gloria Camila, ha sido cazado haciendo algo que no debía hacer, precisamente. Como bien ha desvelado 'El verano se mueve' mediante unas imágenes, la pareja de la televisiva ha cometido un desliz que ha provocado todo tipo de reacciones en plató, desliz que ha dejado a la joven totalmente desconcertada.
“Estoy un poco nerviosa, estoy expectante”, ha dicho la joven, instantes antes de ver qué había ocurrido y que afectaba directamente a su pareja. “Estoy tan segura de la pareja que tengo y de lo que nos queremos...”, ha añadido Gloria Camila, mientras todo tipo de cosas le sobrevolaban por la cabeza.
Finalmente, María López, periodista, ha dado todos los detalles de la 'pillada' que ha sufrido Álvaro. Todo ha ocurrido en una gasolinera este verano, cerca de la playa de Barbate, ante las miradas del resto de la gente.
Y es que Álvaro García ha usado el móvil mientras repostaba el coche, algo que está terminantemente prohibido por motivos de seguridad. Además, un cartel que se ve de fondo en las imágenes en las que aparece la pareja de Gloria Camila cometiendo la infracción lo deja bien claro.
En otras imágenes también podemos ver a Gloria Camila junto a él, muy, pero que muy cómplice. “No me di cuenta... Es verdad que somos muy 'dados'... Pero ¿quién no ha cogido un móvil mientras estaba repostando?”, ha dicho la colaboradora de '¡De lunes a viernes!'.
“No lo justifiques”, le ha dicho Marta López, mientras que Antonio Montero lo ha tildado de algo “súper peligroso”. “Me habéis puesto nerviosa pensando en qué habría hecho”, ha reconocido Gloria Camila, que se ha dirigido a la cámara para indicar que no volverán, ni ella ni él, a coger el teléfono en una gasolinera.