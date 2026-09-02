El verano se mueve 02 septiembre 2026

El novio de Gloria Camila ha sido señalado por cometer una infracción durante su estancia en Barbate, según ha desvelado 'El verano se mueve'

Álvaro García, novio de Gloria Camila, ha sido cazado haciendo algo que no debía hacer, precisamente. Como bien ha desvelado 'El verano se mueve' mediante unas imágenes, la pareja de la televisiva ha cometido un desliz que ha provocado todo tipo de reacciones en plató, desliz que ha dejado a la joven totalmente desconcertada.

“Estoy un poco nerviosa, estoy expectante”, ha dicho la joven, instantes antes de ver qué había ocurrido y que afectaba directamente a su pareja. “Estoy tan segura de la pareja que tengo y de lo que nos queremos...”, ha añadido Gloria Camila, mientras todo tipo de cosas le sobrevolaban por la cabeza. Finalmente, María López, periodista, ha dado todos los detalles de la 'pillada' que ha sufrido Álvaro. Todo ha ocurrido en una gasolinera este verano, cerca de la playa de Barbate, ante las miradas del resto de la gente.