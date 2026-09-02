El momento decisivo llegó cuando la banquera elevó su oferta hasta los 4.900 euros . El panel todavía permitía soñar con un premio importante, pero Sara debía abrir tres cajas más y una mala tirada podía echar por tierra buena parte de lo conseguido.

Sara demostró desde el principio que estaba dispuesta a confiar en su intuición . Rechazó varias ofertas y eligió las cajas guiándose por sus sensaciones, con una especial confianza en el número 13 . Una superstición que acabaría teniendo mucho peso durante el desenlace del concurso.

Después de ocho programas esperando su oportunidad, Sara se convirtió por fin en la protagonista de ‘¡Allá tú!’ . La concursante afrontó una partida repleta de altibajos y estuvo acompañada por su pareja, que no dejó de animarla mientras se enfrentaba a las siempre complicadas decisiones de la banca.

Las opiniones estaban divididas. Mientras algunos concursantes le recordaban que tenía el dinero prácticamente en la mano y que podía resultarle muy útil, otros la animaban a continuar. Su pareja también apostaba por seguir jugando ante el reducido porcentaje de posibilidades de que todo saliera mal.

“Esto es una vez en la vida”, reflexionaba Sara antes de tomar la decisión. La concursante trituró finalmente la oferta y volvió a confiar en su intuición y en las señales que, hasta ese momento, parecían indicarle que debía continuar.

“Si luego te echo la bronca, no te quejes”, bromeaba con su pareja antes de comenzar una tirada que terminaría convirtiéndose en la más dolorosa de toda la partida.

Una caja lo cambia todo en ‘¡Allá tú!’

Las primeras aperturas permitieron a Sara respirar, pero la última caja de la ronda escondía uno de los premios más importantes que todavía conservaba en el panel. La concursante no pudo contener las lágrimas al comprobar cómo sus opciones se reducían de golpe.

“Lo siento muchísimo, Sara. Es mucha mala suerte. Muchísima”, lamentaba Juanra Bonet, sorprendido por un desenlace que estadísticamente parecía poco probable.

Con el panel muy debilitado, la banca llamó de nuevo y ofreció 2.000 euros. Esta vez Sara decidió no tentar más a la suerte y aceptó el dinero pensando en disfrutarlo junto a su pareja: “Nos vamos de vacaciones, ya está”.

Juanra Bonet trató de poner en valor el premio conseguido después de ocho programas de espera. “Tenemos 2.000 euros que hace ocho programas no los tenías. Y ya los tienes”, le recordaba el presentador antes de resolver las cajas que todavía permanecían cerradas.

La decisión de Sara terminó siendo acertada. Tras descubrirse que su caja número 13 escondía las tizas de billar, la concursante comprobó que aceptar la última oferta había evitado que se marchara del programa prácticamente con las manos vacías. Una partida de infarto que comenzó siguiendo una intuición y terminó asegurando unas merecidas vacaciones.

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