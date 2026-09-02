Alejandra Rubio ya ha dado a luz a Tessa, su segundo bebé en común con Carlo Costanzia . Las abuelas de la pequeña, Mar Flores y Terelu Campos, se han mostrado pletóricas por la llegada de un nuevo miembro a la familia, aunque no todo ha sido felicidad porque unas declaraciones de la modelo se han entendido como un nuevo dardo a la hermana de Carmen Borrego. Sobre esas palabras le ha preguntado a Carlo Costanzia padre, exmarido de Mar, una reportera de 'Vamos a ver' que lo ha encontrado en la puerta de la casa de Alejandra y Carlo.

"A quien conocí fue a Teresa Campos. A Terelu la he conocido muy poco. A Alejandra la quiero como la mujer de mi hijo. En el fondo no es mi familia, es la de ellos. Mi familia es mi hijo, su mujer, mis nietos; todo lo demás, viene en el paquete", fueron las declaraciones que hizo Mar Flores tras el nacimiento de su nieta y a las que Terelu Campos reaccionó en 'De lunes a viernes'.

"Para mí, Carlo es mi familia", respondió la colaboradora de forma tajante, dejando muy claro que no duda en señalar que el padre de sus nietos forma parte de su núcleo familiar: "Cada uno elige y decide en la vida quién quiere que forme parte de su familia. Para mí es impensable que yo diga que Carlo, pareja de mi hija".

La respuesta de Carlo padre

Carlo Costanzia padre ha asegurado ante el micrófono de 'Vamos a ver' que no ha podido ver las declaraciones de Mar Flores, por lo que prefería no pronunciarse sobre ellas, aunque sí que ha querido subrayar que, para él, Alejandra forma parte de su familia sin lugar a dudas: "No es como una hija porque Alejandra tiene sus padres, pero es mi familia".

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