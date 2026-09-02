La primera impresión entre ambos dejó algunas dudas. Candela reconoció que Iván encajaba bastante en su prototipo al ser moreno y llevar barba, aunque echó en falta algo más de altura. Él, por su parte, fue bastante más rotundo detrás de las cámaras: “No es el físico que buscaba, pero sí puedo conocerla, claro que sí” .

Su cita fue Candela, una auxiliar de quirófano de 31 años procedente de Valencia que en el pasado decidió cambiar sus hábitos después de no sentirse feliz con su cuerpo. Desde entonces, el gimnasio y una alimentación cuidada se han convertido en una parte importante de su vida.

Iván llegó a ‘First Dates’ dispuesto a encontrar pareja y, desde luego, no pasó inadvertido. El soltero, funcionario en unas instalaciones deportivas de Alicante, escogió para la ocasión un llamativo traje estampado con el que rápidamente captó todas las miradas. Aunque no necesariamente por los motivos que esperaba.

Iván y Candela descubren su compatibilidad sexual

Pese a ese comienzo dubitativo, la cena fue ganando temperatura a medida que avanzaba la conversación. Los dos hablaron de sus rutinas en el gimnasio, de tatuajes y de los piercings de Candela, con uno en la lengua que llamó especialmente la atención de Iván.

El soltero tampoco disimuló su interés por el escote de su acompañante. “Me gusta porque es mostrar, pero sutil”, confesó. Candela, mientras tanto, valoró muy positivamente que él asegurase estar buscando una relación estable y no solamente un encuentro esporádico.

La conversación acabó adentrándose sin complejos en el terreno sexual. Candela quiso saber cuántas veces podía mantener relaciones Iván durante una noche y ambos descubrieron que podrían complementarse bastante bien bajo las sábanas: el talento sexual de él era estar abajo y el de ella, arriba. “Vamos bien”, celebraron entre risas.

La complicidad continuó durante el juego final, aunque las peticiones de que se diesen un beso sexy y otro apasionado terminaron quedándose en tímidos acercamientos. Iván llegó a oler el perfume de su cita, pero ninguno de los dos se decidió a dar el último paso.

El comentario de Iván que desconcertó a Candela

En la decisión final, Iván confirmó que quería volver a ver a Candela, aunque introdujo un matiz que provocó un momento de desconcierto: “Físicamente no eres mi prototipo del todo, pero sí me gustaría seguir conociéndote”.

Candela no quiso quedarse con la duda y le preguntó directamente qué clase de mujer buscaba. La respuesta del alicantino no pudo ser más delicada: “Más de gimnasio”. Iván intentó explicar que prefería a una chica con un físico “más formado” y “más de fibra”, aunque añadió que le había gustado saber que Candela estaba cuidando su alimentación y quería seguir entrenando.

Pese al poco afortunado comentario, la soltera aceptó tener una segunda cita con él. “Creo que podríamos seguir conociéndonos y ver dónde llega esto”, concluyó. Habrá segunda oportunidad, aunque probablemente Iván necesite entrenar un poco más la diplomacia.

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