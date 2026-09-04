La relación entre Juan Faro y Maica Benedicto ha llegado hasta el plató de ‘¡De lunes a viernes!’ , con una petición de Karmele a la modelo que no ha pasado para nada desapercibida.

Todo ha ocurrido cuando se estaba hablando del posible amor entre Kiko Rivera y Lola. Un amor que, según Maica, “es real”: “Habrá conseguido bailar con su ídola, pero no pondría en duda su amor”.

En ese momento, Sebastián Gallego se ha dirigido a la modelo y exconcursante de ‘Supervivientes’ para señalar, en tono de broma, que le encanta que esté a favor de “todo lo amoroso”: “Se te nota tanto y nos alegramos tanto...”.

Maica ha esbozado una sonrisa de nervios: “Pero vamos a ver. Aquí no nos desviemos, que estamos hablando de Lola y su espectáculo con Isabel Pantoja”.

Karmele se ha unido al tema de conversación, asegurando que “se va a Ibiza”, haciendo referencia a su escapada con Juan Faro, y que la ha visto “con dos sombreros de paja en maquillaje”: “Y a la salida de aquí te vas con tu amor...”.

La petición de Karmele a Maica Benedicto

“Yo quiero subir a su barco”, ha dicho Karmele, lanzándole una inesperada petición a Maica y haciendo referencia directa a Juan Faro y al barco en el que ambos han disfrutado de parte de su escapada.