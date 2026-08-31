Juls Janeiro , la estrella de este verano y una de las televisivas más comentadas en las últimas semanas por su 'guerra' con Belén Esteban , ha reaccionado al desnudo de esta en redes sociales y a su tatuaje taurino , con un mensaje sobre todo este conflicto que va a dar mucho de qué hablar.

Además, deja claro que, si ella se siente cómoda subiendo esa foto, "es libre" : "Y si ha dicho que no es ninguna indirecta, pues ya está. No hay más que hablar".

Pero antes de eso, Juls Janeiro ha hablado sobre el desnudo de Belén Esteban , alegrándose mucho por ella y confesando lo siguiente: "Mi padre siempre me ha dicho que no hay que opinar de los cuerpos ajenos. Me parece estupendo".

Por otro lado, se ha mostrado sorprendida en cuanto al tatuaje que tiene Belén Esteban de un toro, puesto que ella también lo tiene.

"Como dicen que nos parecemos, pues mira, otra similitud más", ha dicho Juls Janeiro, que ha reconocido que no sabía que a Belén Esteban la llamaban "la patrona" hasta que le han mandado un vídeo donde se ve un tatuaje en el que pone eso.

"Tampoco da para más esto. Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto", ha destacado Juls Janeiro.

Las reacciones se suceden en el plató de 'El verano se mueve'

Las reacciones no han tardado en aparecer en el plató de 'El verano se mueve', una de ellas la de Leticia Requejo, que ha señalado que "ha nacido una súper estrella".

"No puede ser más inteligente por parte de Juls tomarse todo con humor, no faltar al respeto y, sobre todo, atender todos los días a la prensa. El trabajo del resportero es complicado... sublime".

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