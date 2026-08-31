El incidente dejó al descubierto las diferencias entre ambos a la hora de relacionarse con la tecnología. Maripaz aseguró que no tiene ningún problema para apagar el teléfono y olvidarse de él hasta el día siguiente.

“¡Ostras, tú, no me fastidies!”, exclamó al comprobar que el teléfono volvía a activarse. Después de varios intentos, José terminó confesando quiénes estaban detrás de tanta insistencia: “Me están llamando estos porque están echando la partida”.

El dispositivo comenzó a sonar en plena conversación y puso al soltero en un pequeño aprieto. José intentó silenciarlo, apagarlo e incluso siguió las indicaciones de su cita para activar el modo avión, pero el aparato parecía resistirse a abandonar la velada.

José llegó a ‘First Dates’ con ganas de conocer a una mujer con la que salir y volver a disfrutar de la vida. Sin embargo, durante su encuentro con Maripaz hubo un tercer participante que se empeñó en reclamar todo el protagonismo: su teléfono móvil .

“Leo un rato, veo la televisión o algún programa que me pueda gustar, pero a mí el móvil no me tiene enganchada”, explicó la soltera. José, en cambio, reconoció que atraviesa una etapa bastante diferente.

“Ahora me he enganchado al móvil”, admitió delante de su cita. Su dependencia ha llegado a tal punto que, según contó, en ocasiones se mira al espejo para llamarse la atención a sí mismo: “Pepe, por el amor de Dios”.

Pero el teléfono no era su única nueva obsesión. José reveló que recientemente había descubierto la inteligencia artificial y que no podía dejar de utilizarla para resolver todo tipo de dudas.

José pide ayuda a la inteligencia artificial antes de acudir a ‘First Dates’

El soltero explicó que consulta a la IA sobre cuestiones relacionadas con abogados, medicina y prácticamente cualquier asunto que despierta su curiosidad. Una afición que también aprovechó para preparar su paso por ‘First Dates’.

“Para venir aquí, anoche no paré de preguntarle”, confesó. José quería saber cómo debía comportarse durante su encuentro y recurrió a la tecnología para controlar los nervios y causar una buena impresión.

La inteligencia artificial le recomendó que sonriera mucho, permaneciera tranquilo y disfrutara de la experiencia. “Uno de los consejos que me ha dado la IA es que esté relajado y piense que viene a pasárselo bien”, recordó durante la cena.

Maripaz, sin embargo, no pareció demasiado convencida por la nueva afición de su acompañante. “No hagas eso, qué asco”, reaccionó al descubrir la cantidad de tiempo que José pasaba haciendo preguntas a la herramienta.

La cita acababa de comenzar y Maripaz ya había encontrado un aspecto que cambiaría en el soltero: además de modernizar ligeramente su estilo, quizá también tendría que conseguir que levantara la vista de la pantalla. José, al menos, trató de seguir los consejos recibidos y propuso brindar por el amor. Quedaba por descubrir si la inteligencia artificial también habría acertado al preparar su estrategia para conquistarla.

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