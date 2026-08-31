La decisión no pudo salirle mejor. Las siguientes aperturas eliminaron tres cantidades rojas y transformaron por completo su situación. La banquera reaccionó elevando su propuesta hasta los 4.233 euros, pero David volvió a rechazarla y pidió abrir dos cajas más.

“Prefiero irme a cero y jugar esta”, reconoció Jorge, uno de sus compañeros, al valorar las posibilidades que todavía ofrecía el panel. David escuchó los consejos y lo tuvo claro: “Voy a triturar”.

El concursante, que durante el programa sorprendió a Juanra Bonet contando su faceta como inventor , recibió una primera oferta de 1.820 euros. La cantidad no terminó de convencerle y las opiniones del resto de participantes reforzaron sus ganas de continuar jugando.

David llegó a ‘¡Allá tú!’ dispuesto a arriesgar y no tardó en demostrarlo. Acompañado en el plató por su prima Irune, el concursante fue rechazando las propuestas de la banquera mientras confiaba en que las cajas rojas fueran desapareciendo del panel. Una estrategia valiente que estuvo a punto de conducirle hasta los 12.500 euros , pero también de dejarle prácticamente con las manos vacías.

Antes de elegirlas, el concursante explicó que había dos números que no estaba dispuesto a tocar: el 7 y el 15. El primero le había perseguido desde que supo que participaría en el programa, mientras que el segundo coincidía con el día de su cumpleaños y con la fecha en la que comenzó su relación con su novia.

“Me da igual que estén los 10 céntimos o los 750 euros”, aseguró David, decidido a respetar sus intuiciones. Sin embargo, la siguiente apertura eliminó los 25 euros y dejó un panel tan atractivo como peligroso: solamente permanecían en juego los 10 céntimos, los 750 euros y los 12.500 euros.

La oferta de 3.913 euros provoca una división en el plató

La nueva propuesta de la banquera fue de 3.913 euros, una cantidad inferior a la anterior que obligó a David a enfrentarse a la decisión más complicada de toda la tarde.

Si continuaba jugando, únicamente tendría que abrir una caja. El mejor escenario podía disparar la oferta, pero eliminar los 12.500 euros arruinaría buena parte de lo conseguido hasta ese momento. “¿Vamos a dar un poco de juego?”, preguntó David mientras buscaba el consejo de los presentes.

Su prima se mostró partidaria de arriesgar, aunque también le recordó que la oferta era una cantidad segura. David amagó con continuar y llegó a afirmar que prefería marcharse con 200 euros antes que quedarse con la duda. Pero, tras meditarlo durante unos instantes, cambió de opinión.

“Sí, me lo quedo. Me planto”, comunicó finalmente antes de aceptar los 3.913 euros.

La caja de David escondía solamente 10 céntimos

Todavía quedaba por comprobar si la prudencia había sido su mejor aliada. Tras abrir una última caja roja, el desenlace quedó reducido a dos únicas cantidades: los 10 céntimos y los 12.500 euros.

David creía que había dejado escapar el premio mayor, pero la apertura de su caja confirmó justo lo contrario. En su interior estaban los 10 céntimos, por lo que aceptar la oferta de la banquera había sido la mejor decisión posible.

“Enhorabuena por haberte plantado”, celebró Juanra Bonet después de descubrir el resultado. Los 12.500 euros se encontraban en la última caja que había quedado cerrada, pero David consiguió abandonar ‘¡Allá tú!’ con 3.913 euros y la tranquilidad de haber esquivado el desenlace más cruel.

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