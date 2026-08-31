Vamos a ver 31 agosto 2026

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan la bienvenida a su hija con su primera foto desde el hospital y anuncian el nombre escogido: su simbólico significado

Alejandra Rubio ha dado a luz a su segunda hija en común con Carlo Costanzia. Después de que el programa ‘Fiesta’ diese la noticia según “fuentes cercanas a la familia Campos”, ahora ha sido la feliz mamá, de 26 años, la que ha presentado a su bebé con una tierna instantánea en Instagram y ha revelado por fin el nombre que ha escogido para su niña.

"La pareja acaba de dar la bienvenida a su hija", ha dicho la presentadora Patricia Pardo para entrar en ‘Vamos a ver' en directo en una conexión a la espera de conocer más detalles sobre las visitas que los recientes papás están recibiendo. Desde la visita de Mar Flores hasta la de Terelu Campos y el guiño a María Teresa Campos con el nombre escogido. "Me encanta. Me parece moderno, ideal", ha señalado la presentadora. Sin querer dar declaraciones a los periodistas y agradeciendo el interés de estos por el nacimiento, Mar Flores ha dicho a su salida tras ver a su nueva nieta, que serán los propios padres los que bajarán y hablarán directamente a los medios para agradecer y presentar oficialmente a su bebé.

Mar Flores contesta a los periodistas tras conocer a su nueva nieta

El nombre que han escogido y su significado “Bienvenida a la familia pequeña Tessa. Te amamos”, ha escrito Alejandra Rubio en una historia que ha compartido en su perfil oficial de Instagram en la que se puede ver la manita de su segunda hija y en la que ha sorprendido desvelando el original nombre y el guiño familiar que esconde. La noticia llega en un día especialmente señalado para la familia Campos. Este lunes 31 de agosto es el cumpleaños de Terelu Campos, que celebra los 61 años convertida de nuevo en abuela.

Alejandra Rubio comparte la primera foto de su segunda hija desde el hospital

Se trata de un nombre de origen griego cuyo significado se traduce como "la que cosecha" o "recolectora", y que surgió originalmente como una variante afectiva o diminutivo de Teresa. La influencer había dado como pistas el que no iba a repetir nombres familiares y que ella “muy tradicional” no era. De ahí que hubiera mucho interés en conocer su elección y ha sido tan celebrado la opción que ha escogido al ser una variante con personalidad propia. La llegada de una niña muy esperada Fue en marzo cuando la hija de Terelu Campos anunció que estaba embarazada de nuevo, un año y medio después de haberse convertido en madre por primera vez. Tras el anuncio, la influencer optó por retirarse de la televisión al estar viviendo un embarazo complicado y no querer responder o verse envuelva en más polémicas familiares. Sin estar en el foco mediático, pero a través de sus redes sociales, Alejandra Rubio sí que ha ido compartiendo algunos detalles de su embarazo. Desde estas últimas vacaciones siendo tres en familia, como algunas compras que ha hecho, viajes y la revelación de sexo en una publicación que colgó en su perfil oficial de Instagram.

La llegada de Terelu Campos para conocer a su nieta Tessa